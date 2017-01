Nesretno izrečeno ili pogrešno protumačeno poređenje sa NDH

Bez obzira da li je nesretno, nespretno rečena ili pogrešno tumačena, izjava Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu Valentina Incka u kojoj je uz 9. januar kao dan Republike Srpske, spomenut i 10. april, poznatiji kao dan nastanka Nezavisne države Hrvatske 1941. godine, izazvala je takve reakcije u RS da se čak traži i povlačenje Incka. Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić rekao je da je Incko tom izjavom uporedio Republiku Srpsku sa NDH i time uvrijedio sve građane Bosne i Hercegovine.

„Ja od Visokog predstavnika očekujem da se izvini. Ako se nakon svih ovih reakcija ne izvini, to je znak da vjeruje u to što je rekao. Pod tim uslovima, ja više ne vidim nikakvu mogućnost da sa njim imam bilo kakvu komunikaciju. To znači da ću ja, u takvim uslovima, ako se Incko ne izvini, prestati komunikaciju sa Visokim predstavnikom, gospodinom Inckom“, poručio je Ivanić.

I Vlada Republike Srpske saopštila je da će prekinuti svu komunikaciju i odnose sa Visokim predstavnikom u BiH Valentinom Inckom i OHR-om dok se Incko, kako se navodi, ne izvini srpskom narodu zbog izrečenih uvreda, odnosno poređenja 9. januara - dana Republike sa danom osnivanja Nezavisne Države Hrvatske. Vlada RS je na posljednjoj sjednici prihvatila inicijativu i zahtjev udruženja i organizacija od javnog interesa u kojoj se od Incka traži izvinjenje.



Reagovao je i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović koji je istakao da se od Incka očekuje da 'štiti ustavni poredak BiH i da bude tumač Dejtonskog mirovnog sporazuma, a nikako da svađa narode unutar BiH'.

„Mislim da bi najbolje bilo da ne dajemo posebnu pažnju, mada to ne možemo lako ni zaobići. Njegova izjava i poređenje koje je uradio, ne može da se smjesti u zdrav razum“, istakao je Čubrilović

Rukovodstvo Srpske demokratske stranke pripremilo je i otvoreno pismo Upravnom odboru Savjeta za sprovođenje mira te svim ambasadama u BiH sa obrazloženjem zbog čega je Inckova izjava uvredljiva za srpski narod. Traži se reakcija, eventualno i smjena Incka, kaže poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Davor Šešić:

"Na koji način će reagovati, vidjećemo iz odgovora PIK-a, jer je komplikovan način smjenjivanja trenutnog Visokog predstavnika. Tražimo da se ograde od Inckove izjave, da pokažu da se sa njom ne slažu i da je to njegovo lično mišljenje", rekao je Šešić.

Iz OHR-a u pisanoj formi stiže i pojašnjenje Inckove izjave u kome se navodi da je ona pogrešno protumačena.

"Fokus poruke Visokog predstavnika bio je, kao što je Visoki predstavnik i ranije često isticao, da se prekine s retorikom okrenutom ka podjelama i da političari konačno postignu dogovor o datumima koje ova zemlja i njeni građani mogu obilježavati tako da se na jednak način obuhvate svi segmenti društva. Tokom obilježavanja 9. januara bila su isključena dva konstitutivna naroda, Bošnjaci i Hrvati. Povrh toga, Ustavni sud je tri puta donio odluku o ovom datumu. U svakoj državi odluke Ustavnog suda su konačne i obvezujuće za sve", navodi se u saopštenju OHR-a.



Kolumnista Dragan Bursać mišljenja je da se ipak previše buke diglo oko Inckove izjave.

„Prvo i osnovno, Valentin Incko nije eksplicitno poredio niti gradirao Republiku Srpsku sa NDH. Drugo, činjenica jeste da se Valentin Incko intenzivno ne petlja u svoj posao, a kada se ponekad slučajno upetlja, uradi to po pravilu, pogrešno. Treće, ova njegova nesretna izjava je najbolji PR Miloradu Dodiku. I četvrto, ne smijemo nikada zaboraviti da su u RS počinjeni zločini nad nesrpskim stanovništvom, koje to isto nesrpsko stanovništvo može doživjeti kao i zločine NDH nad Srbima, koji su počinjeni u periodu 1941-1945. godine. Tako da, moramo zaista pogledati realnost sa svih strana, da bismo imali bolji uvid“, naveo je Bursać.

Visoki predstavnik Valentin Incko je, komentatišući proslavu dana Republike Srpske 9. januara rekao kako za međunarodnu zajednicu postoji samo dejtonska Bosna i Hercegovina i Republika Srpska koja je dobila svoj legitimitet 21. novembra 1995. godine u Dejtonu. U tom komentaru je spomenuo i rečenicu zbog koje ne prestaju osude i reakcije .



"Ako bismo počeli slaviti 'praznike' kao što je 9. januar, onda bi se neki mogli dosjetiti i da se slavi, recimo, 10. april, dan kada je osnovana Nezavisna Država Hrvatska (NDH). Mislim da to nikome ne pada na pamet i da treba gledati prema budućnosti, a ne prema prošlosti", naveo je Incko.