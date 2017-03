Hrvatska: Tužba žrtava ustaškog režima bez osnova

Hrvatske vlasti i opozicija jednoglasno poručuju da je tužba nekoliko žrtava ustaškog režima i njihovih nasljednika pred američkim sudom kojom od Hrvatske traže 3,5 milijardi dolara odštete, s argumentom da je moderna Hrvatska pravni sljednik Nezavisne Države Hrvatske (NDH), bez osnova. Radi se o tužbi podignutoj prošle godine pred sudom u Chicagu.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova potvrdilo je da je krajem veljače primilo notu veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj u vezi tužbe u predmetu Lalich et al, pokrenute pred Okružnim sudom Sjevernog okruga Istočnog područja Illinoisa u Chicagu.

Kako navodi zagrebački Večernji list, radi se o tužbi nekoliko osoba, hrvatskih Srba, Židova i Roma za naknadu materijalne i nematerijalne štete za žrtve, nasljednike i rodbinu žrtava ustaškog režima. Odštetu od 3,5 milijarde američkih dolara traže od Republike Hrvatske jer tvrde da je Hrvatska pravna sljednica NDH.

U hrvatskom Ministarstvu vanjskih i europskih poslova kažu kako je tužba bez osnova, jer hrvatski Ustav izričito odbija kontinuitet moderne Hrvatske sa razdobljem NDH. U toku je ispitivanje urednosti dostavljenih materijala, a od trenutka uredne dostave počet će teći rok od 60 dana za očitovanje sudu u Chicagu.

Hrvatski Ustav u svojim izvorišnim osnovama jasno kaže da Hrvatska nije pravna sljednica NDH formulacijom o uspostavi temelja hrvatske suverenosti u razdoblju Drugog svjetskog rata izraženoj u odlukama partizanskog sabora – Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske (ZAVNOH) i kasnije u Ustavima Socijalističke Republike Hrvatske , a nasuprot proglašenju NDH 1941.

Jedan od potpredsjednika oporbene Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP) Peđa Grbin kazao je medijima da i presude Nirnberškog suda jasno potvrđuju da moderna Hrvatska nije pravna sljednica NDH.

"Jasno je bilo utvrđeno da je NDH bila satelitska tvorevina, da je bila kvislinški režim Njemačke, nije bila neovisna i nije bila priznata po međunarodnom pravu. Ne samo da suvremena Hrvatska nije pravna sljednica NDH, već NDH uopće nije bila relevantan sudionik međunarodnog pravnog poretka. Dakle, s te strane odgovornost za sve ono što se tu događalo leži na okupatorima, prije svega prema Njemačkoj i prema Italiji", rekao je Grbin.

Peđa Grbin dodaje i da su po hrvatskom zakonodavstvu ovakve odluke stranih sudova neprovedive.



Večernji list navodi kako je još pred pet godina pred jednim američkim sudom vođena sličan postupak kojim se od Vatikanske banke tražila odšeta za "ustaško blago".

"Postupak je završio neuspjehom tužitelja, a s obzirom na to da se ta tužba temeljila na vrlo sličnim argumentima, očekuje se da će se Hrvatska pred sudom u Chicagu pozivati na tu presudu kao presedansku", navodi isti izvor.

Osim toga, neki pravni stručnjaci kažu kako se može dovesti u pitanje i izvršivost odluka američkih sudova u ovakvim postupcima.

Peđa Grbin kaže da sve to ne umanjuje moralnu odgovornost jer se tada na teritoriju Hrvatske dogodio ogroman zločin u čijem počinjenju su sudjelovali i ljudi iz te države.

"Današnja Republika Hrvatska mora shvatiti da je upravo Narodnooslobodilački pokret protiv okupatora onaj faktor koji nas je 1945 svrstao na pravu stranu povijesti", navodi Grbin.

Grbin kaže kako mu je zanimljivo da se danas Ministarstvo vanjskih i europskih poslova poziva na ZAVNOH, a Vlada u čijem je sastavu to ministarstvo formira Povjerenstvo koje će, kako se vjeruje, zabraniti znakovlje tog ZAVNOH-a i znakovlje pod kojim su donošene odluke koje sada Hrvatsku štite od ovakvih tužbi.

Ovaj će postupak sigurno aktualizirati problem trajnog nezadovoljstva židovske zajednice u Hrvatskoj izuzetnom sporošću i nevoljkošću hrvatskih vlasti u procesu povrata imovine oduzete u vrijeme NDH Židovima i židovskim institucijama.

"Imovina židovskih institucija nam se ne vraća, već poklanja, a imovina privatnih osoba niti to", kaže za RSE predsjednik Židovske općine Zagreb Ognjen Kraus, koji je krajnje nezadovoljan zakonom koji omogućuje vraćanje samo prvom nasljednom redu i njegovom provedbom.

"Problem je u tome što se to drži po ladicama, pa se vraća na ministarstvo, pa tu, pa tamo… Zakon predviđa povrat imovine samo prvom nasljednom redu, pa neka umru još i oni, pa neka to riješimo. To se radi ljudima koji imaju po 80 ili 90 godina. Ja do nekog drugog zaključka ne mogu doći", riječi su Krausa.