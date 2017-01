Mektić: Tužilaštvo da sasluša one koji najavljuju rat

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić pozvao je Tužilaštvo BiH da ispita one koji najavljuju rat u Bosni i Hercegovini, prije svih Dževada Galijaševića i Atifa Dudakovića, pri čemu im je poručio da ratnohuškačka politika neće proći u BiH.

"Pozivam Tužilaštvo Bosne i Hercegovine da sasluša osobu, čije je ime poznato, a koja najavljuje rat na proljeće. Tužilaštvo neka da SIPA-i (Državna agencija za istrage i zaštitu, op.a.) naredbu da ga sasluša kako zna da će rat na proljeće, ko će koga napasti u tom ratu a kako će se taj rat dogoditi. Ako je to istina da mobilišemo snage na sprečavanju rata u Bosni i Hercegovini, a da on, ako su to neistine bude procesuiran", rekao je Mektić i osudio izjavu generala Atifa Dudakovića koji je pozvao mlade ljude da se spremaju za rat.

Atif Dudaković šalje poruku, navodi ministar Mektić, pogotovo mladim ljudima da kupuju uniforme i šatore, da nabave vreće za spavanje.

"O kakvom ratu on govori! Kakav rat, jadni generale?! Je li to poruka Atifa Dudakovića i Dževada Galijaševića mladim ljudima ovdje da bježe, je li to poruka investitorima da pobjegnu do proljeća", ističe Mektić.

"Galijašević potkopava odnose Srbije i BiH"

Državni ministar sigurnosti rekao je na konferenciji za medije da nema govora o ratu u Bosni i Hercegovini, pozivajući sve one koji ga prizivaju da se urazume, a ostale da osude politiku koji priziva rat. Mektić tvrdi da je riječ o osobama koje rade u interesu određenih politika.

"Neće vam proći ratna politika ovdje, jer vi ne odlučujete o tome", poručio je Mektić.

Najavio je sastanak sa čelnicima NATO-a kojim će reći da su sigurnost i mir u Bosni i Hercegovini prioritet.

Dragan Mektić novinarima je rekao da Dževad Galijašević potkopava odnose između Srbije i BiH, te da radi na destabilizaciji predsjednika Vlade Srbije Aleksandra Vučića.

"Imam dokaze da se to koordinira iz kabineta Dodika putem Pere Simića. Podrivaju Vučića da ne bi bio kandidat za predsjednika Srbije jer podržavaju Vuka Jeremića. Oni rade na destabilizaciji regiona", rekao je on.

Mektić je mišljenja da se govori o ratu jer je Tužilaštvo BiH pokazalo da nije u stanju spriječiti i zaustaviti ratnohuškačku politiku.

Optužio je i Visoko sudsko i tužilačko vijeće da se bavi samo kadriranjem sudija i tužilaca, dok se istovremeno šire prijetnje miru i integritetu zemlje.