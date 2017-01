Prohić: Dodik radi za interese neke strane sile

Politički analitičar iz Sarajeva Ibrahim Prohić u intervjuu za RSE kaže kako nema dokaza, ali ima argumenata, da se vjeruje da predsjednik Republike Srpske (RS) Milorad Dodik i sada radi za interese neke strane sile, te kako se preko BiH prelamaju globalni interesi prije svega, SAD-a, a zatim i Rusije.

RSE: Kako tumačite ponašanje i retoriku predsjednika RS Milorada Dodika, čime, posebno u posljednje vrijeme, izaziva ili doprinosi političkim napetostima i nestabilnosti u BiH, ali i u regiji?

Prohić: Prvo da kažem da Dodik nije romantičar, nije pijani milioner, nego hladni proračunati igrač. Ovo, što on radi i govori nije nimalo naivno i odavno je prevazišlo potrebe izbornih ili predizbornih kalkulacija, odnosno dizanja tenzija radi jeftinih političkih poena, tj.pobjede na izborima.

Dodik je prešao tačku poslije koje nema povratka. On jednostavno mora nastaviti put kojim ide duže od deset godina. On ne može nazad, iz nekoliko razloga. Prvi je što je stanje u Republici Srpskoj, uostalom kao i u Federaciji, izuzetno loše. Nema proizvodnje, ekonomija je na koljenima, budžeti su de facto bankrotirali i da nije finansijskih injekcija sa strane, bio bi slom i u jednom i u drugom entitetu. Jedino što može ponuditi je ova romantičarska priča, koja je romantičarska samo po formi, ali je vrlo opasna po sigurnost, ne samo u BiH nego i u čitavom regionu. Ja ću izaći s jednom hipotezom – da postoje povoljne okolnosti, mislim na geostrateške uslove, i da ima oružanu silu kakvu su imali Milošević i Karadžić, Dodik bi danas bio spreman otvoriti novi rat. Još jednom ponavljam, ovo što Dodik radi nije nimalo naivno.

Iza te pojavnosti treba imati na umu da se ne radi o ekscesima i ispadima, nego o projektima koje je Dodik označio kao svoj legitimni politički cilj. Ni Radovan Karadžić u svoje vrijeme nije govorio o secesiji nego o razgraničenju. Dodik eksplicitno govori o secesiji.

RSE: Ako je situacija tako ozbiljna, zašto nema reakcije ni iz BiH ni iz vana?

Prohić: Tačno je, nema reakcije ni od opozicije u RS, ni od tzv. probosanskih snaga koje navodno čuvaju BiH, ni iz regiona, ni iz međunarodne zajednice. Mi imamo kontekst u kojem se jedan bahati silnik može ponašati na način koji je opasan za sve, uključujući i njega i građane RS, i građane Federacije i BiH, i regije, itd. Ali treba imati u vidu jednu njegovu zaboravljenu izjavu nakon proglašenja samostalnosti Kosova. On je tada rekao da iz primjera Kosova "mi", misleći na Srbe, "možemo mnogo toga naučiti".

Važno je određeno stanje držati dovoljno dugo pa će se steći navika. Akademskim jezikom rečeno, fakticitet koji traje dugo ima šansu da postane legalitet. Ili jednostavnije, on smatra da ako stalno govori o samostalnosti RS i njenom izdvajanju iz BiH i ako se tako ponaša, svi će se na to navići pa će to postati legitimni cilj, istorijski i politički fakat.

Opasna teza o radikalizaciji bosanskih muslimana

RSE: Stiče se utisak da Dodik radi šta hoće ili da mu se niko ne želi suprotstaviti. Kakva je onda sudbina BiH?

Prohić: Dodik vodi u konflikt sa nesagledivim posljedicama. Na sreću, sudbina BiH ne zavisi samo do njega. To nije velika utjeha da sudbina zemlje zavisi od spoljnjeg faktora. Ali tako je. Ovdje se prelamaju globalni interesi prije svega, SAD-a, a zatim i Rusije, koja nije u posljednjih 30 godina prisutna na način kao u posljednje vrijeme. I od tog odnosa, od njihovih potreba, od njihovih eventualnih "dilova" zavisi šta će biti s BiH.

Takođe, zavisi i šta će biti s Miloradom Dodikom. Ako veliki budu htjeli da ga koriste, on će i dalje biti na političkoj sceni. Nema dokaza, ali ima argumenata, da se vjeruje da on i sada radi za interese neke strane sile. Dogovorno ili na drugi način, ali očito jeda politika koju on vodi konvenira određenim političkim strukturama u Srbiji i Rusiji. Pored ostalog, i ambasador Rusije u BiH na direktno na pitanje o tome, u slučaju otcjepljenja Republike Srpske da li bi to Rusija priznala, nije rezolutno otklonio takvu mogućnost. On je odgovor zavio u diplomatsku oblandu, ali nije bio rezolutan.

RSE: Kako uz Dodikove stare izjave o izdvajanju RS iz BiH vidite nove, o utvrđivanju granice između dva entiteta u BiH?

Prohić: To je operacionalizacija...Prošlo je potpuno neprimjećeno da Dodik u posljednjih nekoliko mjeseci ne koristi za Bošnjake njihov etnički termin, nego ih naziva muslimanima.

To je dvostruka igra. Prvo, želi da ih reducira ili napravi retrogradni korak unazad za ovu etničku zajednicu. On želi da kaže da su oni vjerska, a ne etnička grupa, pa samim tim ne mogu biti relevantan politički faktor. I drugo, igra na kartu svjetski prisutnog straha od islamskog radikalizma i terorizma. Nazivajući bh. Bošnjake muslimanima, Dodik implicitno šalje poruku o opasnim ljudima. Treba napomenuti da se slične igre igraju i iz Zagreba, ali na nešto drugačiji, malo suptilniji način. Međutim, provlači se nit o radikalizaciji bosanskih muslimana, odnosno Bošnjaka.

RSE: Šta mislite kako će se situacija razvijati?

Prohić: Već sam rekao da mnogo toga zavisi od vanjskog faktora. Meni je u cijeloj priči intrigrantno šta će se dešavati na relaciji Vašington – Moskva, nakon inauguracije novog predsjednika. To je jedna velika nepoznanica, jer Donald Tramp ne može biti onaj iz kampanje. Ali, u ovom trenutku ni svjetski analitičari, dobri poznavaoci prilika, ne znaju šta se može očekivati. Postoji jedna velika neizvjesnost oko Trampovog ponašanja, prije svega na diplomatskom planu.