Posljednji pozdrav Budi Vukobratu: Mirno spavaj prijatelju

U Sarajevu je sinoć (utorak 14. mart), u 69. godini života, preminuo Budo Vukobrat, doajen bosanskohercegovačkog novinarstva i dugogodišnji novinar Radija Slobodna Evropa (RSE).

Povodom smrti kolege Bude Vukobrata, piše potpredsjednik i odgovorni urednik Radija Slobodna Evropa Nenad Pejić:

"Ima ljudi koji kroz život idu tiho i časno, koji misle, a ne galame, koji čitaju, a ne skeniraju. Misliš da ne znaju jer se ne ističu, a onda se posramiš kad vidiš da znaju više od tebe. Rade tiho i od truda i napora ne prave dramu, grade autoritet, a ne karijeru. Nikad im nije stalo da budu na vrhu, uvijek nešto kopaju, traže, stalno nalaze odgovore na svoja pitanja.

Za njih je tisuću zašto – mali broj.

Ima ljudi, sve manje nažalost, koji sebe i druge mjere po znanju i ljepoti, a ne po porijeklu. Zato je onomad i pobjegao u Skopje, proživljavao izbjegličku patnju “izdajice” kako su mu prisili ondašnji nacionalisti. A i današnji bi se vjerojatno složili. Napisao je tada svoj izbjeglički makedonski dnevnik kojeg više nema u mom kompjuteru. Kad sam mu rekao da je to sjajno napisano da to mora objaviti, samo je odmahnuo:

'Svi mi iz Bosne nosimo najmanje po jednu knjigu u sebi!'

Bio je ljut na mene k’o puška prije nekih 25 godina kad ga nisam zaposlio u Pragu. Poslao mi je neke ružne riječi, ali sam ih nastojao zaboraviti i ostaviti njega da se nosi sa svojim razočaranjem i mojom krivicom.

Nije ta ljutnja dugo trajala, jer on i nije bio čovjek kojeg ljutnja dugo peče i izjeda. Ni kad su to drugi zaslužili, ali bogme ni onda kad je on to zaslužio.

Zaslužio je to po novinarskom znanju, ali je moja tuga bila u tome što nije govorio engleski. Kad se vratio doma, u Sarajevo, obojica smo ublažili svoju bol – ja time što je došao u sarajevsko dopisništvo Radija Slobodna Evropa pa nije više “izbjegličario”, a on time što nije ni morao učiti engleski. A nije mu se – tako mi se čini - ni dalo.

Sve je to pokrivano plaštom ironije, šale, odlazilo niz grlo sa lozom, i nešto malo meze dok se moglo – i smjelo.

Bitno je bilo da se ima s kime dobro ćutati.

Bio je beskrajno ponosan na svoju kćerku, a mi na njega.

Mirno spavaj prijatelju."

Karijera doajena

Budo Vukobrat rođen je 1948. godine u Bosanskoj Gradišci. Završio je Filozofski fakultet u Sarajevu.

Novinarstvom se počeo baviti 1973. godine kao reporter u Televiziji Sarajevo. Do 1993. godine u ovoj TV kući je prošao sve profesionalne faze, od novinara-saradnika do samostalnog urednika-komentatora. Gledaoci ga najviše pamte kao urednika Dnevnika, a uređivao je i specijalizovane magazinske emisije iz političkog života i kulture.

Godine 1993. postao je dopisnik Radio Broda i Nove Makedonije iz Sarajeva. Objavljivao je tekstove u beogradskom magazinu "Vreme" i skopskom "Aktuelu".

Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Skopja, postao je godinu kasnije, a 1999. prešao je u Biro RSE u Sarajevu.

Od tada, u programima Radija Slobodna Evropa, bio je svakodnevno angažovan na novinarskim i uredničkim poslovima radio emisija i magazina TV Liberty. Bio je aktivan u radu novinarskih udruženja i projektima koji su afirmisali profesionalne i etičke standarde u novinarstvu.

