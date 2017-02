Predsjednici stranaka iz Republike Srpske, koje čine Savez za promjene, najavili su da neće učestvovati u radu državnih organa, ukoliko se podnese zahtjev za reviziju presude Bosne i Hercegovine protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Haagu.

"Vlast na državnom nivou će biti u tehničkom mandatu jer neće biti skupštine većine", takođe su poručili. Danas je odgođena sjednica Vijeća ministara BiH, što bi moglo značiti da je počela blokada rada institucija BiH, odnosno da je to uvod u novu političku krizu.

"Ti mene revizijom presude, ja tebe blokadom institucija BiH", naziv je posljednje epizode višegodišnjeg kriznog stanja u BiH. Referendum o Danu RS, najave otcjepljenja ovog entiteta od BiH, zahtjevi za stvaranje trećeg, hrvatskog entiteta, rasprave o federalizaciji BiH, revizija presude po tužbi BiH protiv Srbije za genocid - samo su neki od povoda za krize i dovođenje zemlje na ivicu funkcionisanja pa i na ivicu konflikta, kaže Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava u RS.

"Sve donedavno, zveckalo se oružjem, prijetilo novim sukobima pa i ratom... Građani pritisnuti tom vrstom straha, ne prate ono što političari rade odnosno ne rade, nego se doslovno mole Bogu da ne bude rata i da ne bude gore nego što jeste.

Novim krizama se prikrivaju svoj kriminal i pljačka, koja se već mjeri milijardama KM. Nova duboka kriza funkcionisanja vlasti ne treba nikog iznenaditini u BiH ni u regiji. Sasvim sigurno, ona će se katastrofalno odraziti na reforme, na evropski put, na ekonomiju, i nanijeti ogromnu štetu, i državi i njenim građanima", kaže Todorović.

On navodi kako se "smišljeno izazivaju krize koje služe kao paravan da bi se prikrila enormna pljačka narodnog, odnosno državnog novca".

"Krize svjesno i dogovorno izazivaju političari, oni koji zaista u ovoj zemlji žive veoma bogato, bez ikakvih ozbiljnih problema. Tako kupuju vrijeme, da bi se prikrila njihova nesposobnost da se otvaraju nova radna mjesta, da se podstakne ekonomija, da se sprovode reforme u pravcu približavanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, i da se na mnoge druge moguće načine podigne standard građana", komentariše Todorović.

Najava nove krize je samo vrh ledenog brijega, kaže politički analitičar Srećko Latal.

"Trenutna situacija, samo u nekom boljem svjetlu pokazuje jako ozbiljnu krizu u kojoj se Bosna i Hercegovina nalazi. Bez obzira na sve rasprave o tome je li potrebno ili ne podnositi zahtjev za reviziju presude, činjenica je - prema mojim informacijama, da se proces popunjavanja Upitnika suočava s ozbiljnim problemima, mehanizam za koordinaciju ne funkcioniše, tako da je ova sadašnja situacija samo daljnje produbljivanje vrlo, vrlo ozbiljne krize koja pokazuje da de fakto i državna vlast, i federalna vlast već proteklih nekoliko mjeseci ne funkcionišu, tj. nemaju većinsku podršku za normalan rad", ocjenjuje Latal.

Stranke iz RS, koje čine koaliciju " Savez za promjene" i koji učestvuju u vlasti na državnom nivou najavili su da će sačekati vanrednu sjednicu Predsjedništva BiH koju je za četvrtak sazvao predsjedavajući Mladen Ivanić.

"Vjerujemo da će ostala dva člana Predsjedništva BiH iskoristiti priliku i odazvati se na sjednicu, na kojoj bi se ustavna kriza koja je definisana u Predsjedništvu BiH, mogla razriješiti dijalogom i razgovorom. Ukoliko dođe do pokretanja revizije presude pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, što je apsolutno nezakonito i neustavno, tog momenta moraju svi da znaju u BiH da se vlast koju kreiramo nalazi u tehničkom mandatu, i to znači da u Parlamentu BiH nema skupštinske većine", kaže predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) Vukota Govedarica.

Profesor ustavnog prava Zlatan Begić kaže, da ova situacija nije ništa novo u bh. političkoj praksi.

"To je jedno sivilo unutar institucionalnog i političkog života posljednjih dvadeset godina, nažalost, i to od strane, maltene, jednih te istih političkih subjekata, koji su, izgleda, sposobni samo producirati nove krize. U međuvremenu, sve veći broj ljudi odlazi, odustaje od ove zemlje. Meni se čini da oni koji vladaju našim sudbinama uopšte nisu svjesni realnosti u kojoj se građani nalaze", komentariše Begić.

To je, dodaje, "djelomično posljedica i njihovih vrlo udobnih pozicija u kojim se razmišlja o tome kako producirati novu krizu na osnovu koje bi se zadobili politički poeni kod ispodprosvijetljenog biračkog tijela, koji ima senzibilitet, izgleda, samo za nacionalističke ispade".

"Mi političke krize živimo dvadeset godina, ali je pitanje kako građanstvo odgovara na to. Nažalost, meni se čini da se građanstvo više ne suprotstavlja takvom načinu vladavine, da postoje određene stranačke vojske koje na izborima uvijek donesu pobjedu jednim te istim političkim opcijama, a napredni građani ove zemlje masovno napuštaju zemlju. Bojim se da je to jedno sivilo iz kojeg ćemo mi teško izaći, upravo iz razloga što sve veći broj građana odustaje od svoje zemlje", zaključuje Begić.

Pofesor Univerziteta u Banjaluci Miodrag Živanović ističe da je trenutna situacija "slika i prilika" moralne svijesti koja je u potpunosti razorena a nisu napravljene nove vrijednosti. Dodaje da nema srednje klase, što važi za cijeli region, jer je ona u svim državama uništena a bez nje se ne može graditi nikakav sistem vijednosti.

"Isti su ljudi na vlasti već tri decenije, ako računamo i ratne godine. Oni su, ja mislim, u teškom mentalnom poremećaju. To bi trebalo pitati psihijatre, prije svega, pa dijelom i psihologe, šta se to s njima dogodilo. Oni su postali autisti, ja sam o tome često govorio. Oni ne vide u kakvim uslovima i u kakvom društvu žive, a društvo je, kada govorimo o Bosni i Hercegovini, već na izdisaju, mada je ta situacija slična i u regionu. Pošto oni to ne vide i imaju sasvim komforne okvire u pravnom smislu, da blokiraju bilo šta što im padne na pamet, onda mi ovdje doživljavamo nešto što meni liči na brod – ja sam to znao pominjati kao brod ludaka", konstatuje Živanović.