Od 300 potencijalnih kilometara autoceste na koridoru Vc, od juga BiH do Save u poslijednje dvije godine izgrađeno je nešto više od 30 kilometara. Počelo se raditi na svim stranama, ali se na tome i stalo. Predstavnici političkih partija prebacuju lopticu odgovornosti jedni drugima.

Dok je za poziciju ključno usvajanje Zakona o akcizama, za opoziciju su krivi ovi što su na vlasti.

U Federaciji BiH u poslijednje dvije godine nije izgrađen ni metar autoputa, niti su otvorena nova gradilišta. Predstavnici vladajućih stranaka čini se više su se bavili preraspodjelama fotelja, nego konkretnom radu na terenu.

Primjera radi, nakon dvije godine od raspisivanja tendera, JP Autoceste FBiH sredinom marta 2017. godine poništile su izbor izvođača radova. Taj tender odnosi se na gradnju dionice autoceste Zvirovići – Počitelj, za šta je još 2014. osigurano više od 200 miliona KM od Evropske investicijske banke.

Taj novac je od tada neaktiviran. Vršilac dužnosti direktora Autocesta FBiH, Adnan Terzić priznaje da je došlo do zastoja, ali naglašava da se ipak radi.

“Tri projekta se rade. Još uvijek, od 2014. godine potpisan je Ugovor sa Heringom, od Drivuše do Klopča se radi, napravili smo Aneks i završiće se do marta 2018. godine. Dionica Svilaj-Odžak, za koju smo uspjeli u decembru obezbijediti 40 miliona eura, biće završena krajem novembra ove godine. To je ipak deset kilometara autoputa. Nažalost, zastoj je na jugu, kada je u pitanju dionica Počitelj-Zvirovići”, objašnjava Terzić.

Projekte za sve ove dionice, aktualna politička nomenklatura naslijedila je od prethodne vlasti tvrdi nekadašnji ministar prometa i komunikacija Federacije BiH, Enver Bijedić.

“To ništa nije urađeno, a evo i zašto. Tender za izbor izvođača na dionici od Počitelja do Zvirovića je srušen. Autoceste FBiH su taj tender srušile, a bio je izabran najpovoljniji izvođač koji se prijavio na tender. To je bio najjeftiniji ponuđač, čak za 36 miliona KM jeftiniji od slijedećeg. Izgleda to nekome nije odgovaralo. Mi smo njima ostavili pripremljenih projekata za novih 30 kilometara autoputa, oni nisu napravili ni metra. Više smo mi otvorili tunela, nego što je ova vlada napravila trotoara”, tvrdi Bijedić.

Resorni ministar u sadašnjem sazivu federalne Vlade, Denis Lasić tvrdi drugačije.

“Treba biti svjestan situacije koju je ova Vlada, ministarstvo, ali i ova Uprava Autoceste naslijedila. Svi finansijski aranžmani su bili potrošeni, a što se tiče idućih dionica i poddionica ni za jednu nije postojao niti papir, a kamo li nešto više”, tvrdi Lasić.

Član Predsjedništva BIH, te predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović kaže da se bezpotrebno odlaže izgradnja dionica za koje su osigurana sredstva.

“Sramotno je na koji način se ulazi u BiH, u ovom trenutku u Bosanskom Brodu. Investitor kada uđe na onakav ulaz, na onakvu cestu u BiH, ja mislim da je već 90 posto odlučio da ne investira ovdje. Izgradnja autoputa, brzih cesta, izgradnja termoblokova u Banovićima i Tuzli, izgradnja Vranduka sve se to moglio uraditi jer postoje sredstva za to. Bez potrebe se takve stvari zaustavljaju ili u ministarstvu ili na Parlamentu ili na poziciji nekij javnih preduzeća. Zaista zamarajuće”, smatra Izetbegović.

Zastoji u gradnji autoputeva na koridoru Vc bio je tema sjednice Predstavničkog doma Federalnog Parlamenta. Poslanici iz stranaka koje su na vlasti tvrde kako je nemoguće povući sredstva za izgradnju autoputeva, dok se ne usvoje Izmjene i dopune Zakona o akcizama na državnom nivou. To nije tačno tvrdi zastupnik Demokratske fronte u federalnom Parlamentu, Dženan Đonlagić.

“Nemam nikakve dileme da imamo vrlo nesposobnu federalnu Vladu. Ne može biti argumentacija ne usvajanje Izmjena i dopuna Zakona o akcizama na državnom nivou, jer i prije povećanja akciza od 15 feninga imaju odobrena sredstva od međunarodnih finansijskih institucija koja se ne koriste”, tvrdi Đonlagić.