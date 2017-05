Ministar za Brexit: Velika Britanija neće platiti 100 milijardi eura za istupanje

Velika Britanija ne namjerava platiti 100 milijardi eura za istupanje iz Europske unije (EU), izjavio je jutros britanski ministar za Brexit David Davis.

Davis je za televiziju ITV rekao da će Velika Britanija platiti ono što je prema zakonu, a "ne samo ono što EU želi".

On je to rekao nakon navoda lista Financial Times da je zahtjev EU za finansijsku nagodbu sa Velikom Britanijom povećan sa 60 milijardi eura.

Davis je kazao da Velika Britanija ozbiljno postupa prema svojim EU "pravima i obavezama" i dodao da Unija "igra grubo i teško".

Europska komisija će danas saopćiti svoje preporuke o smjernicama za pregovore Europske unije sa Velikom Britanijom o istupanju te zemlje iz članstva u Uniji.

BBC navodi, pozivajući se na izvore iz EU, da dužnosnici u Bruxellesu neće diskutirati o mogućim finansijskim dogovorima kada je u pitanju istupanje Velike Britanije iz Unije.