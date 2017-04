Dačić: Možemo da uhapsimo Muslijua, ali to ne bi bilo pametno

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da bi država mogla da uhapsi Jonuza Musliua zbog pretnji, ali da to ipak nije pametno, jer može da izazove dodatnu štetu, prenosi Beta.

Dačić je za "Blic" rekao da bi za ono što Musliu govori u svakoj zemlji dobio poziv tužioca.

"Ali pošto premijer (Aleksandar Vučić) stalno ističe da vodi računa da svojim reakcijama ne napravi dodatnu štetu ili od Muslija žrtvu, to je jedini razlog zašto se to ovde ne čini. I to nije odraz naše slabosti, već snage i mudrosti da kontrolišemo situaciju", kazao je ministar.

Predsednik Nacionalnog saveta Albanaca Jonuz Musliu izjavio je pre tri dana da je Preševska dolina teritorija "koja traži oslobođenje", kao i da je njegov predsednik Edi Rama, a ne Aleksandar Vučić.