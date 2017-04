Vučić: Podignuta borbena gotovost tamo gde je potrebno

Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je Srbija mirna i stabilna, kao i da su "izvršena neka taktička pomeranja (bezbednosnih snaga) i da ljudi mogu mirno da spavaju", prenosi Beta.



"Građani treba da budu mirni, jer je podignuta borbena gotovost jedinica tamo gde je potrebno... Spremni smo da odgovorimo na svaki izazov i kao što sam više puta govorio, naš vitalni cilj je očuvanje mira i stabilnosti. Srbija je mirna i stabilna. Srbija će takva i da ostane", kazao je Vučić za RTS posle današnje sednice Biroa za koordinaciju službi bezbednosti Srbije posvećene situaciji u Makedoniji.



On je rekao da je "ovo vreme bremenito različitim izazovima i pritiscima spolja i iznutra".



"Ono što je važno jeste da ljudi znaju da nismo govorili laži i neistine s koliko se problema suočavamo u regionu i da će biti mnogo muka", kazao je Vučić.



Vučić je zahvalio svim bezbednosnim službama i dodao da predstavnici Vlade nisu izlazili sa zaključcima jer tu ima "vojnih i drugih tajni".



Srpski premijer ocenio je da je Srbija umirujuće delovala prema svemu što se dešava u Makedoniji.



"Pozvali smo na mir u Makedoniji jer se to tiče i nas", kazao je Vučić i dodao da je Srbija za Makedoniju učinila više od ostalih suseda u prošlosti, mada joj uvek nije bilo vraćeno istom merom.



Vučić je kazao da je video koliko su se ljudi sinoć u Srbiji uplašili zbog zbivanja u Makedoniji i istakao da Srbija "neće dozvoliti progon ni istrebljenje dela svog naroda na bilo kojoj teritoriji".



"Nikoga, nikada, nećemo da diramo, poštujmo integritet i BiH i Hrvatske i Makedonije i Albanije... Uveren sam da će naša snaga i naša odbrambena moć biti proporcijalna našoj ekonomskoj saradnji", rekao je srpski premijer.



Govoreći o saradnji sa ostalim državama u regionu, on je rekao da je vrlo važno da se obnovi hrvatsko-srpski dijalog.



"Mi sa Hrvatima moramo da razgovaramo... Mislim da uz dobre odnose s Bošnjacima uspostavljanja te vrste ozbiljne osovine, drugačijeg odnosa poštovanja, da ne pričam o ljubavi i prijateljstvu, poštovanja, i mislim da možemo ozbiljno da stabilizujemo Balkan", rekao je Vučić.