Rama: Ilir Meta danas će biti izabran za albanskog predsjednika

Albanski premijer Edi Rama izjavio je da će Ilir Meta danas biti izabran za predsjednika Republike uz punu podršku Socijalističke partije i Socijalističkog pokreta za integraciju, prenosi FENA.

"Ne znam nikoga ko je podobniji za predsjedničku dužnost, nekoga ko je "svačiji i ničiji". Meta je prirodan kandidat za predsjednika u ovim okolnostima jer situacija poziva da Ilir Meta bude predsjednik", izjavio je Rama, gostujući u emisiji "Udarna vijest" TV stanice Top.

On će biti predsjednik i on će sasvim sigurno, naveo je Rama, popuniti veliki vakuum u kome smo se nalazili do sada,

"On ima pristup bilo gdje, razgovara sa svima i otvoreno iznosi svoje stavove. To je idealno rješenje za Demokratsku stranku", izjavio je Rama, prenosi Albanska novinska agencija ATA.