Merkel: Britaniju neće zadržati prava u EU koje ima kao članica

Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je danas da nakon napuštanja Evropske unije (EU) Velika Britanija neće zadržati ista prava i privilegije koje ima kao članica EU.

Merkelova je u Bundestagu rekla da iako se to za nemačke poslanike možda podrazumeva ona "mora to da razjasni, jer ima osećaj da neki u Britaniji još uvek gaje iluzije, a to je traćenje vremena".

Ona je kazala da iako Evropa i dalje vidi Britaniju kao bliskog partnera, ona će biti autsajder i kao takva "ne može i neće imati ista prava ili biti u boljoj poziciji od zemlje članice EU".

"Svih 27 članica EU i everopske institucije složili su se sa tim", rekla je Merkelova i dodala da Britanija mora da učestvuje u konstruktivnom dijalogu i da saopšti kako vidi buduću vezu sa EU.

Izvor: Beta, AP