Policijski sindikat: Interna istraga policije o Savamali se banalizuje

Sektor unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srbije postupao je temeljem izveštaja institucije Zaštitnika građana, koji je nakon kontrole rada policije, konstatovao da je u noći rušenja u beogradskog kvartu Savamala policijskim službenicima “iz vrha” naređeno da ne reaguju, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u Policijskom sindikatu Srbije.

“Zaključci nam nisu poznati u smislu utvrđivanja personalne odgovornosti i pronalaženja individualnog odgovornog policijskog službenika koji je sprečio izlazak policajaca na lice mesta, kao i onoga ko je to naredio – bez obzira na to radi li se o ministru, državnom sekretaru, načelniku, državnom sekrataru ili generalu. Ono do čega moja saznanja sežu, kao predstavnika sindikata, da je taj predmet čak i iz Sektora unutrašnje kontrole prebacivan na niže hijearhijske organizacione jedinice u Policijskoj upravi za Grad Beograd kako bi se to, nažalost banalizovalo”, kaže za RSE Vladimir Pavićević, potpredsednik Policijskog sindikata Srbije.

Pavićević je naglasio da je, s obzirom na intenzitet propusta koje je utvrdio, i MUP-u dostavio Zaštitnika građana, težinu krivičnog dela za koje se sumnja da je počinjeno, te uznemirenost koju su ispoljili građana te noći, uz činjenicu da je de fakto suspendovana država – Sektor unutrašnje kontrole imao i zakonsku i moralnu obavezu da postupa.

RSE je od MUP-a Srbije zatražio potvrdu i komentar ove informacije, ali do ovog trenutka nismo dobili odgovor.

Godinu dana deo javnosti Srbije iščekuje kažnjavanje naredbodavaca noćnog rušenja u beogradskoj četvrti Savamala i razotkrivanje maskiranih noćnih rušilaca. Ovaj slučaj se pak i dalje nalazi u predistražnoj fazi u nadležnom tužilaštvu.

Inicijativa “Ne da(vi)mo Beograd” koja je u utorak uveče tim povodom organizovala još jedan u nizu protesta, u više navrata je povodom toga zahtevala smene gradonačelnika Beograda Siniše Malog, predsednika Skupštine grada Nikole Nikodijevića, ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, direktora policije Vladimira Rebića i političku i krivičnu odgovornost svih osoba umešanih u slučaj.

