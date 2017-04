Han: Izjave koje impliciraju promene granica neprihvatljive i kontraproduktivne

Evropski komesar za proširenje Johanes Han odbacio je danas kao neprihvatljive i kontraproduktivne izjave pojedinih lidera u regionu Zapadnog Balkana koji impliciraju promene granica, javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela.

"Izražavam razočaranje i ako mogu da kažem ljutnju zbog zapaljivih izjava određenih lidera u regionu. Ovakve izjave, koje mogu biti protumačene kao mešanje u susedne zemlje i impliciraju izmene granica, nisu prihvatljive i više su nego nepotrebne i kontraproduktivne", rekao je Han posle susreta sa šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem u Briselu

Albanski premijer Edi Rama nedavno je u intervjuu za portal Politiko rekao da se ne može isključiti unija Albanije i Kosova, ukoliko prespektiva ulaska zemalja regiona u EU nastavi da bledi.

Na pitanje novinara u Briselu da li je takva izjava neka vrsta pritiska Kosova za prijem u EU, Han je ocenio da je to "pogrešan utisak".

"Ukoliko neko veruje da bi takva izjava mogla da nas stavi pod pritisak, bila bi to velika greška. Takva izjava bi lako mogla da izazove kontraefekat. Treba biti svestan da Evropljani imaju jak interes za mir, prosperitet i stabilnost u regionu, a to može biti postignuto samo kroz dobrosusedske odnose, gde svi rade zajedno i doprinose daljem razvoju regiona", rekao je Han, prenosi Beta.

Uz poziv svima da se uzdrže od takve retorike Han je podsetio da su više puta na regionalnim skupovima donošeni zaključci i odluke o međusobnoj podršci zemalja regiona na putu ka EU i da bi to trebalo poštovati i slediti.

U zajedničkom obraćanju novinarima Dačić je rekao da je zajednički zaključeno da je Srbija umereno reagovala "ne zato što se plaši ili što je slaba, već zato što želi da tražimo zajedničke interese".

"To nije terminologija koju treba da koristimo, to nisu ideje kojima treba da se rukovodimo, jer i političari iz Srbije mogu da koriste slične stvari. I mi možemo da govorimo o tome da svi Srbi treba da budu u jednoj državi da se to odnosi i na Republiku Srpsku i na Srbe u Hrvatskoj i Crnoj Gori, kojih ima jedn trećina, ali to bi nas vodilo, ne ovim putem napred, već bi nas vodilo u prošlost", rekao je Dačić.

Kada je reč o evropskim integracijama Srbije, Han se složio sa Dačićevom ocenom da ne treba nepotrebno odlagati njeno pristupanje EU, javlja dopisnik RSE.

“To znači da EU mora uzeti u obzir kada Srbija ispuni zahteve i ostaviti bilateralna pitanja po strani. Ali, to takođe znači da Srbija mora uraditi svoj posao, jer osnov pregovaranja zavisi od sprovođenja reformi, posebno u vladavini prava i ekonomije”.

Han je dodao da se uspeh pregovora meri i progresom u dijalogu Beograda i Prištine.

“Nadam se da će obe strane pokazati konstruktivan pristup i nastaviti dalje sa opipljivim rezultatima. Uveren sam da ćemo uskoro otvoriti nova poglavlja i treba iskoristiti svaku priliku da se zadrži dinamika”, istakao je Han.