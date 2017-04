'Lex Mercator' idućeg tjedna pred slovenskim parlamentom

'Lex Mercator' će se idućeg tjedna naći pred slovenskim parlamentom, odlučili su u četvrtak zastupnici o tom zakonu kojima vlada želi zaštititi slovenske interese u krizi hrvatskog koncerna Agrokora, vlasnika Mercatora.



Četrdeset sedam zastupnika glasalo je za, a dvadeset protiv zakona koji predviđa imenovanje vladinog povjerenika u upravu Mercatora koji treba osigurati da ne dođe do odljeva novca iz Mercatora u matičnu tvrtku sa sjedištem u Zagrebu.



Kontroverzni zakon koji je sporan za oporbu i neke ustavne stručnjake naći će se na dnevnom redu u utorak 25. travnja, najavio je predsjednik parlamenta Milan Brglez.



Svrha zakonskog prijedloga je zaštititi javni interes te spriječiti štetne poslove u slučaju insolventnosti, do kojih bi eventualno došlo u odnosu Mercatora i matične tvrtke, pojasnili su predstavnici slovenske vlade.



Oporbeni zastupnik Slovenske demokratske stranke (SDS) Jože Tanko je kazao da nema potrebe da se zakon donosi "na vrat-na nos" i po hitnom postupku, tim prije što Mercator po tvrdnjama uprave posluje stabilno, iako ima oko 500 milijuna eura obveza prema slovenskim dobavljačima koji su prema matičnom Agrokoru izloženi samo sa 40-ak milijuna.



Po mišljenju oporbe, lex Mercator predstavlja državni intervencionizam u privatno vlasništvo i u sukobu je s europskim korporacijskim pravom.



Prema podacima iz medija, ukupni dug Mercatora iznosi oko 900 milijuna eura, a ukupne obveze prema dobavljačima oko 500 milijuna.



Rezultate poslovanja u prva tri mjeseca ove goidne Mercator bi trebao objaviti krajem ovog mjeseca iako se to očekivalo sredinom ovog tjedna, navode slovenski mediji.