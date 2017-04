Beograd: Ministri regije o krizi u ‘Agrokoru’

Ministri trgovine Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, država u kojima je rasprostranjena hrvatska kompanija Agrokor – odnedavno zbog finansijskih poteškoća stavljena pod upravu vanrednog poverenika hrvatske Vlade, razgovaraju u Beogradu povodom krize u njenom poslovanju. Na skupu nema predstavnika Hrvatske.

Na početku razgovora koji su bili otvoreni za javnost, Aleksandar Vučić premijer Srbije koji prisustvuje skupu, poručio je učesnicima da Srbija neće dopustiti da domaće kompanije pretrpe štetu zbog "Agrokora", preneli su mediji.

Govoreći o eventualnim mogućnostima da se zaštite domaće firme, Vučić je rekao da Vlada može primeniti određene privremene mere, pred Privrednim sudom.

Razgovori Zdravka Počivalšeka, Mirka Šarovića, Dragice Sekulić i Rasima Ljajića, u zgradi Vlade Srbije nastavljeni su potom iza zatvorenih vrata. Nakon sastanka najavljeno je njihovo zajedničko saopštenje.

Uoči skupa, Mirko Šarović, ministar trgovine BiH rekao je da su teme razgovora zajedničke mere očuvanja radnih mesta u firmama u sastavu Agrokora, zaštita interesa dobavljača i pitanja važna za stabilnost te kompanije koja posluje širom regiona.

“Vodimo računa o tome da se novac ne odliva van zemlje. To je nešto o čemu brinu svi. Željeli bi da čujemo i planove centrale Agrokora kojom sada praktično upravlja vladin povjerenik. Naša je obaveza da radimo na tome da te kompanije i dalje budu uspješne jer to jesu kompanije svake od naših zemalja. To jeste kapital koji je došao koji je došao iz Hrvatske i privatizovao preduzeća u Srbiji, Bosni, Crnoj Gori i Sloveniji, ali one su naše. Naš je interes da one i dalje dobro posluju”. rekao je Mirko Šarović.

Pre desetak dana hrvatska Vlada je, posle višednevne neizvesnosti zbog nagomilanih dugova i blokade računa Agrokora, imenovala Antu Ramljaka za vanrednog upravnika te kompanije. Banke su tada najavile novih 150 miliona evra kredita, a koncern i sva preduzeća čiji je vlasnik izašli su iz blokade.