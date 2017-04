Novi Sad: Skup podrške radnicima Pošte bez incidenata

Kuriri, poštari i šalterski službenici Pošte su širom Srbije danas na jedan sat radili samo sa trećinom kapaciteta. Štrajk upozorenja u ovom preduzeću je najavljen zbog nepoštovanja kolektivnog ugovora kao i zbog smanjenih zarada.

Kako nam je rečeno u Štrajkačkom odboru, oni zahtevaju vraćanje zarada koje su imali pre dve godine kada su im umanjene za deset odsto.

Štrajkačima u Novom Sadu podršku su dali i studenti i građani koji se okupljaju već više od deset dana protestujući protiv izbornih neregularnosti i lošeg ekonomskog i socijalnog stanja u državi. Ispred Glavne pošte u tom gradu okupilo se više desetina učesnika. Doktorand filozofije sa Univerziteta u Beogradu Filip Šaćirović kaže da su mladi svesni da su radnici širom Srbije u teškoj situaciji.

„Radnici pošte godinama trpe srozavanje svoje profesije i kvaliteta života. Što više rade, to su manje plaćeni, što su siromašniji, to im se poručuje da više rade. Što njihovo preduzeće navodno bolje posluje, to je teret njegovog održavanja prebačena na njihova pleća, do te mere da ne retko oni sami kupuju osnovna sredstva za rad. Koliko puta smo čuli ovu priču? Nije li ona simbol načina kako se gazde i njihove stranke ophode prema većini radnika? Nije li ona simbol surove i neljudske logike profita radi kojeg se cedi naš rad i gazi naše ljudsko dostojanstvo?“, rekao je Šaćirović.

Okupljenima obratila se i predsednica sindikata „Solidarnost“ Gordana Kojić. Ona kaže da iako njena organizacija nema predstavnike u Pošti, došli su da podrže radnike. Ona je dodala da je neprihvatljivo da sindikati iz tog javnog preduzeća nisu hteli da se obrate građanima koji su se okupili u znak podrške štrajkačima.

„Zašto? Čemu strah? Ako ne dobiju otkaz danas, dobiće ga za mesec dva ili tri. Čega se plaše? Zar ih nije sramota od svoje dece? Je l’ treba naša deca da izlaze na ulice i da se bore za ono za šta mi nismo znali da se izborimo, nismo znalida sačuvamo ni naše fabrike i ni radna mesta, suštinski ništa“, rekla je ona.

Skup podrške prošao je bez incidenata.

Radnici Pošte su najavili da će, u slučaju da niko od nadležnih ne pokaže želju da razgovara sa njima, pojačati štrajkačke aktivnosti, a moguć je i generalni štrajk. Studenti su najavili da će proteste u Novom Sadu nastaviti od vikenda.