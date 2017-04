Hrvatska šalje vojnike u Poljsku i Litvu

Nakon što je Vijeće za obranu u raspravi na temu budućih aktivnosti Oružanih snaga Republike Hrvatske (OS RH) u inozemstvu dalo potporu prijedlogu sudjelovanja OS RH u sklopu koncepta ojačane prednje prisutnosti NATO-a (eFP - enhanced Forward Presence) u Republici Litvi i Republici Poljskoj, održane su i potrebne konzultacije sa svim relevantnim strukturama te je tako na poziv Republike Poljske, Republika Hrvatska izrazila spremnost sudjelovati i u borbenoj skupini predvođenoj SAD-om u Poljskoj, a konačnu odluku o sudjelovanju donijet će Hrvatski sabor, priopćilo je Ministarstvo obrane.

Naime, na samitu NATO-a u Varšavi, održanom u srpnju 2016., donesen je niz odluka o jačanju obrambenih sposobnosti Saveza, jedna od kojih je usmjerena i na podizanje sigurnosti građana Saveza na istoku. Konkretna implementacija koncepta ojačane prednje prisutnosti provodi se kroz razmještanje ukupno četiri borbene skupine savezničkih snaga u zemljama u istočnom dijelu Saveza – Republici Litvi, Republici Latviji, Republici Estoniji i Republici Poljskoj.

Navedene četiri borbene skupine bit će sastavljene od multinacionalnih savezničkih snaga pod vodstvom četiri vodeće države – Kanade (Republika Latvija), Savezne Republike Njemačke (Republika Litva), Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (Republika Estonija) te Sjedinjenih Američkih Država (Republika Poljska).

Kao izraz solidarnosti, Republika Hrvatska podupire sve odluke i napore Saveza usmjerene na jačanje kolektivne sigurnosti i obrane, te će u skladu s navedenim, Ministarstvo obrane pokrenuti proceduru donošenja potrebnih odluka Hrvatskog sabora o sudjelovanju u NATO aktivnosti ojačane prednje prisutnosti u Republici Litvi i Republici Poljskoj.

Iako će konačan sastav, vrijeme raspoređivanja i brojčana veličina ovisiti o dogovoru s vodećim nacijama (SR Njemačka i SAD), očekuje se kako će u okviru borbene skupine raspoređene u Republici Litvi sudjelovati do 200 pripadnika OS RH, dok će u okviru borbene skupine raspoređene u Republici Poljskoj sudjelovati do 90 pripadnika OS RH. Što se tiče vremena raspoređivanja, očekuje se kako će pripadnici OS RH biti raspoređeni u borbenu skupinu u Poljskoj do kraja 2017., a u borbenu skupinu u Litvi početkom 2018.

Pripadnici OS RH sudjelovat će u mirnodopskim aktivnostima u okviru ojačane prednje prisutnosti koje su definirane kao misija za postizanje i održavanje spremnosti te potporu jačanju sigurnosti Saveza i njezinih članica, a iste će se ogledati kroz zajednička uvježbavanja i povećanje interoperabilnosti među saveznicama koje sudjeluju u navedenoj NATO aktivnosti.

Sve mjere u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti su transparentne, isključivo obrambenog karaktera i u skladu s međunarodnim sporazumima, navodi se u priopćenju Ministarstva obrane.