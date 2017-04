Erdoan: Novi Ustav će Turskoj donijeti stabilnost

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) izjavio je danas, uoči referenduma o izmeni Ustava, da će reforma "donijeti stabilnost i povjerenje" koje je potrebno Turskoj za razvoj i rast.

U Turskoj je danas posljednji dan kampanje pred referendum o izmjeni Ustava koja predviđa šira ovlaštenja predsjednika država, a pristalice i protivnici reforme organizovali su skupove u Istanbulu i Ankari.

Obraćajući se pristalicama u naselju Tuzla u Istanbulu, Erdoan je pozvao glasače da odobre promjene kako bi Turska "uskočila u budućnost".

"Da li je to 'da' za jednu državu? Da li je to 'da' za jednu zastavu? Da li je to 'da' za jednu domovinu? Da, da, da", uzviknuo je Erdoan.

Protivnici ustavnih promjena prijavili su više do 100 incidenata zastrašivanja, nasilja i pritvaranja.

Erdoan je označio protivnike izmjena Ustava kao ljude namjeravaju da destabilizuju Tursku i optužio ih da su u dosluhu s teroristima okrivljenim za neuspjeli puč u julu 2016.

"Nedjelja će biti prekretnica u našoj borbi protiv terorizma", rekao je Erdoan.

Izvor: Beta, AP