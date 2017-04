Novalić nakon sastanka sa predstavnicima 'Agrokora': Nema razloga za zabrinutost

Predsjednik Vlade Federacije BiH Fadil Novalić izjavio je nakon sastanka sa predstavnicima četiri kćerki-firmi 'Agrokora' i ambasadorom Hrvatske u Bosni i Hercegovini Ivanom Del Vechiom, da Konzum u BiH nije zadužen, da je poslovanje uravnoteženo, te da nema razloga za zabrinutost.

"Provjerili smo performanse i kapacitet preduzeća u BiH. To su preduzeća koja imaju promet preko milijardu, a sam Konzum ima 870 miliona u FBiH. Za BiH su ti brojevi veći jer zapošljavaju 4.200 ljudi što je 1/15 prometa Agrokora. To nije velik udio, ali nije beznačajan. Provjerili smo sve, dug je manji od zaliha i ukupnih potraživanja. Plaćanje funkcionira normalno", rekao je Novalić.



Prema posljednjim informacijama kojim raspolaže Vlada FBiH do 31. decembra prošle godine, dug prema dobavljačima u BiH je veći od 318 miliona maraka.



Sastanak predstavnika vlasti sa čelnicima kćerki-firmi Agrokora u BiH prijepodne je bio otkazan, nakon što je u Vladu Federacije BiH stigao dopis iz Konzuma da sastanak neće biti održan, jer je nova Uprava, koju je u ponedjeljak formirala Hrvatska, dala upute svim firmama da otkažu sve aktivnosti dok nova uprava ne uđe u bilanse i vidi stanje u Agrokoru.

„Nakon što smo objavili ovu informaciju, zvali su iz Konzuma da nam kažu kako su dobili 'zeleno svjetlo' za održavanje sastanka", kazao je za RSE Zoran Blagojević, savjetnik za medije predsjednika Federalne vlade .