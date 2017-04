Nakon nekoliko mjeseci krize održana sjednica Predsjedništva BiH

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić je na današnjoj sjednici predložio članovima Predsjedništva da se obavežu da ubuduće neće raditi vaninstitucionalno, ali taj prijedlog nije dobio većinu, tako da o njemu nije razgovarano.

"Meni to ne smeta, to samo znači da vaninstitucionalno djelovanje, ako već niko nije htio da se opredijeli, mogu koristiti i drugi. Dobro je da to znamo", rekao je Ivanić novinarima na Palama, prenosi Srna.

On je konstatovao da su u ovom konkretnom slučaju odluke donesene tako da Republika Srpska i srpski narod nisu ni najmanje oštećeni.

"Naprotiv, sebe smatram i nekom vrstom političkog pobjednika u ovoj igri i zato nisam na tome ni previše insistirao, a mislim da ćemo narednih nedjelja imati priliku da vidimo jako mnogo problema u odnosima Bošnjaka i Hrvata", naveo je Ivanić.

U Sarajevu je danas održana redovna sjednica Predsjedništva BiH, nakon nekoliko mjeseci krize u radu ove institucije, nakon što je Bakir Izetbegović, član bh Predsjedništva podnio zahtjev za reviziju presude BiH protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu.