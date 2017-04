Crnogorsko tužilaštvo: Navodi o kredibilitetu svjedoka obično podmetanje

Navodi da se krivični postupak u slučaju pripremanja terorističkog napada u Crnoj Gori vodi samo na osnovu iskaza nekredibilnih svjedoka su obično podmetanje, poručeno je iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).



Iz Demokratskog fronta tvrde da se svjedok saradnik u slučaju pripremanja terorističkih napada tokom izborne noći, Saša Sinđelić, u javnosti predstavlja kao Aleksandar, jer je pravosnažno osuđen na zatvorsku kaznu zbog ubistva, što ga diskvalifikuje kao svjedoka saradnika.



Iz SDT-a navode da je glavni specijalni tužilac ranije dao svoj sud o ličnosti svjedoka saradnika Saše Sinđelića, kada je izjavio da se radi o „vrlo sposobnoj osobi za izvršenje određenih zadataka, fanatiku koji je u kriminalnu organizaciju stupio ne zbog novca, već iz ubjeđenja, te da je njegov isključivi motiv bio da kao „dokazani panslovenski patriota“ pomogne da se spriječi ulazak Crne Gore u NATO“.



„Postavljanje pitanja kredibiliteta Saše Sinđelića u vezi sa njegovim statusom svjedoka saradnika ima za cilj da se u javnosti stvori negativan stav prema validnosti krivičnog postupka koji je u toku i potvrđuje da organizatori kriminalne organizacije ulažu velike napore kako bi spriječili osudu njenih pripadnika“, kazali su iz SDT-a.



Kako dodaju, to pitanje bi trebalo da postave, ne SDT-u, već sebi, upravo oni koji ne biraju sredstva, metode ni izvršioce za ostvarenje svojih političkih ciljeva.



Saša Sinđelić je, kako su rekli iz SDT-a, prema dosad prikupljenim dokazima, jedini koji je imao kontakte sa Eduardom Šišmakovim, za kojeg postoji osnovana sumnja da je jedan od organizatora kriminalne organizacije. „Pa je značaj njegovog iskaza u smislu citiranog člana ZKP-a nesporan, što je utvrdio sud kada je donio rješenje kojim ga je odredio za svjedoka saradnika“.



„Dokazni značaj iskaza svjedoka saradnika određuje član 132 Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), po kome „sud ne može neko lice oglasiti krivim samo na osnovu dokaza dobijenog svjedočenjem svjedoka saradnika“. Prema tome, nastojanje da se javnosti predstavi da se krivični postupak protiv okrivljenih vodi samo na osnovu iskaza „nekredibilnih“ svjedoka je obično podmetanje“, kazali su iz SDT-a.



Iz SDT-a podsjećaju da je članom 125 ZKP-a propisano da državni tužilac može sudu dati predlog da se kao svjedok sasluša pripadnik kriminalne organizacije, odnosno kriminalne grupe koji na to pristane, protiv koga je podnijeta krivična prijava ili se vodi krivični postupak za djelo organizovanog kriminala iz člana 22 tačka 8 ovog zakonika.



Tužilac to može predložiti ako je izvjesno da će iskaz svjedoka i dokazi koje pruži sudu znatno doprinijeti dokazivanju tog krivičnog djela i krivice učinilaca ili pomoći otkrivanju, dokazivanju i sprječavanju drugih krivičnih djela kriminalne organizacije, odnosno kriminalne grupe i da je značaj njegovog iskaza za dokazivanje tih krivičnih djela i krivice ostalih učinilaca pretežniji od štetnih posljedica krivičnog djela koje mu se stavlja na teret.



„Iz odredbi ovog člana ZKP-a jasno je da se status svjedoka saradnika ne određuje bilo kojem licu koje može dati podatke o krivičnom djelu i njegovim izvršiocima, već pripadniku kriminalne organizacije koje ga za ovaj status preporučuje činjenica da je bio u objektivnoj mogućnosti da dođe do saznanja o kojima svjedoči i pruži dokaze do kojih se na drugi način ne može doći“, saopštili su iz Specijalnog tužilaštva.