Ramljak preuzeo upravljanje Agrokorom, prioritet financiranje

Vladin povjerenik za Agrokor Ante Ramljak koji je u ponedjeljak preuzeo dužnost i ministrica za financije Martina Dalić obratili su se medijima nakon sastanka u Agrokoru.

"Moje prisustvo podrška je izvanrednom povjereniku i upravi za koju vjerujemo da će stabilizirati poslovanje Agrokora i svih njegovih uprava. Dosadašnja uprava izvijestila je povjerenika o svim poslovima i vjerujemo da su se stekli uvjeti da izvanredni povjerenik počne obavljati svoj posao u skladu sa zakonom. Računi Agrokora su po sili zakoga deblokirani, na sastancima Vlade i dobavljača dogovoreno je da će dobavljači nastaviti isporuku prema konzumu, a banke su izdale sredstva u znosu do 150 milijuna eura. Ono što je cilj svih današnjih aktivnosti jest da se tijekom ovoga tjedna stabiliziraju sva plaćanja, da se posebno prema malim dobavljačima i u ovom preduskršnjem tjednu osiguramo da police Konzuma budu pune i da sustav Agrokora zajedno sa svojim zaposlenicima i dobavljačima može približiti i vratiti u normalnu razinu poslovanja", rekla je Dalić.

Vladin izvanredni povjerenik, Ramljak je rekao da je dnašnja primopredaja je prošla u jednom izuzetno poslovnom ozračju razgovora oko prioriteta za kompaniju.

"Moj prioritet je od ovog trenutka da pokušam dogovoriti sve ove detalje oko financiranja s bankama za tekuću likvidnost i to je prvi sastanak koji ću imati tu u ovoj zgradi. To je do praznika moj fokus i jedini prioritet, da se osiguraju plaće radnicima Agrokora i da se isplati dio potraživanja dobavljača prema ovoj kompaniji", rekao je Ramljak.

Dotaknuo se i uloge Antonija Alvareza Trećega.

"Uloga Antonija Alvareza će biti da će imati priliku u kratkom procesu dati svoju ponudu za restrukturiranje i sa svojom konkurencijom i nakon toga ćemo odabrati koji je najbolji. On može biti savjetnik za restrukturiranje, ali i ne mora", kazao je Ramljak.