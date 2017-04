Crna Gora obilježila Dan NATO-a

Cnogorsko Ministarstvo odbrane obilježilo je u utorak datum kada su 1949. godine, ministri vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država i 11 zapadnoevropskih država u Vašingtonu potpisali Sjevernoatlantski sporazum o formiranju NATO pakta.



Ministar odbrane Predrag Bošković je kazao da će obilježavanje 4. aprila, dana kada je osnovan NATO, postati tradicija, kao što je to obilježavanje Dana Vojske Crne Gore.



"Riječ je o datumu koji će postati dio istorije budućnosti Crne Gore, jer svjedoči o tome da je naša zemlja prvi put mislila o sebi, o svojoj budućnosti i bezbjednosti svojih građana“, kazao je Bošković na svečanosti u Ministarstvu odbrane.



On je naglasio da se glavni spoljnopolitički ciljevi koje je Crna Gora postavila nakon obnavljanja državnosti, evroatlantske integracije i članstvo u NATO, dostižu na najbolji način.



„Što je najvažnje, Crnoj Gori obezbijedili smo ono što vijekovima često nije imala, a to su mir, stabilnost i bezbjednost“, kazao je Bošković.



On je podsjetio da Crna Gora, nekada najnerazvijenija članica bivše Jugoslavije, samo 26 godina nakon raspada bivše zemlje, članstvom u Alijansi postaje dio zajednice najrazvijenijih zemalja.



"Ne samo sa ekonomskog aspekta, već prvenstveno sa aspekta poštovanja ljudskih prava, vladavine prava i svega onoga što današnja savremena društva čini prosperitetnim i naprednim", rekao je Bošković.



Ispred zgrade Ministarstva odbrane Crne Gore u Podgorici, pored crnogorske, svečano je podignuta zastava NATO, budući da je ovogodišnji Dan Alijanse od posebnog značaja, imajući u vidu predstojeće članstvo Crne Gore u NATO i Samit u Briselu.