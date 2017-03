Pregovarač EP za Brexit traži dogovor o državljanima na dvije strane

Glavni pregovarač Europskog parlamenta (EP) za Brexit Guy Verhofstadt zatražio je danas da dogovor o budućim pravima tri milijuna građana Europske unije (EU) koji žive u Velikoj Britaniji i milijun Britanaca koji žive u drugim dijelovima Unije bude postignut prije završetka godine.

Verhofstadt je rekao u intervjuu agenciji AP da bi brzo okončanje tog dijela pregovora o Brexitu osigurao sigurnost građanima EU.

On je naveo da bi dogovor o rezidentima mogao da bude završen prije cjelokupnog sporazuma nakon dvije godine pregovora o istupanju Velike Britanije iz EU.

"To bi trebalo da bude dobra stvar, ako smo sposobni za postizanje dogovora o tom pitanju do kraja godine, kako bismo mogli da damo tu sigurnost građanima iako će to poglavlje formalno biti u sporazumu o istupanju", rekao je Verhofstadt.

Britanska premijerka Theresa May uputila je ranije danas pismo predsjedniku Europskog vijeća Donaldu Tusku kojim je pokrenula istupanje Velike Britanije iz EU, nakon 44 godina članstva.

Izvor: Beta, AP