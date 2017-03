Junker Pensu: Ako se EU raspadne, na Balkanu će biti rata

Predsednik Evropske komisije Žan-Klod Junker upozorio je američkog potpredsednika Majka Pensa na mogućnost još jednog rata na Zapadnom Balkanu ako EU propadne, kao posledica podsticanja ostalih članica da posle Bregzita izađu iz EU.

Pens je bio u Briselu još 20. februara ali je detalje razgovora otkrio Junker u danas objavljenom ekskluzivnom intervjuu za Fajnenšel tajms.

"Rekao sam potpredsedniku (Pensu): 'Ne govori to. Ne pozivaj druge da izađu jer ako EU propadne, imaćete novi rat na Zapadnom Balkanu", rekao je Junker.

Predsednik Komisije kazao je da je jedina šansa za ovaj napaćeni deo starog kontinenta da mu se ponudi perspektiva članstva u EU.

"Ako ih ostavimo same - Bosna i Hercegovina, Republika Srpska (srpski entitet BiH), Makedonija, Albanija, sve te zemlje - imaćemo ponovo rat", upozorio je Junker.

Na pitanje da li će Trampova politika primorati Evropljane da se ujedine, Junker ističe da “kada je reč o bezbednosti, Tramp sve više podstiče članice da jačaju evropske integracije”.



Junker je takođe rekao da planira da poseti Vašington sledećeg meseca ali da nije siguran da li će se sresti s predsednikom SAD Donaldom Trampom.

"Pokušavaju to da dogovore, ali on ima druge prioritete. Osim toga, on ne razume ništa o Evropi", rekao je Junker i dodao: "Razgovarao je telefonom sa Tuskom (predsednikom Evropskog saveta) i mislio da sam to ja".