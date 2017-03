Zvizdić: Ne postoje ideje o tužbi BiH protiv Hrvatske za agresiju

Predsjedavajući Vijeća ministra BiH Denis Zvizdić izjavio je u četvrtak da ne postoje ideje o pokretanju tužbe BiH protiv Hrvatske za agresiju, o čemu se spekuliše u javnosti pošto je pred Haškim tribunalom počeo žalbeni postupak protiv političkog i vojnog vrha nekadašnje Herceg-Bosne.



"Mislim da ne postoje takve ideje. Ako ih je neko izrekao, onda je riječ o domaćim ili balkanskim igrama. Proizvode se nove tenzije i ambijent nerazumijevanja", rekao je Zvizdić za regionlanu N1 televiziju.



On, međutim, smatra da se "mora doći do istine, kao do moralnog imperativa" i da se "stvari ne smiju stavljati pod tepih".



Komentarišući mogućnost podizanja optužica protiv bivših generala Armije BiH u Hrvatskoj, Zvizdić je ocijenio da je BiH "vodila odbrambeno-oslobodilački rat".

"Generali u BiH su rekli da se ne plaše, jer ne postoji razlog za optužnicu protiv njih. Hrvatska će odustati od takvih procesa, jer idemo u pravcu razvijanja dobrosusjedskih odnosa", kazao je predsjedavajući Vijeća ministara BiH.