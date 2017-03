RIK Srbije: Izbori na Kosovu samo uz podršku OEBS-a

Republička izborna komisija (RIK) Srbije usvojila je Uputstvo za sprovođenje glasanja na izborima za predsednika Srbije 2. aprila na Kosovu za koje je procenjeno da bez podrške Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) ne mogu biti bezbedno sprovedeni, potvrđeno je za RSE u RIK-u.

Iz RIK-a su za RSE naveli i da će sam tekst uputstva za galasanje na Kosovu u toku dana biti postavljen na internet stranici ove institucije.

Predsednik RIK Vladimir Dimitrijević je kazao, prenosi agencija Beta, da je Uputstvom utvrđeno da će predsednički izbori na Kosovu biti sprovedeni uz podršku OEBS-a, a u dokumentu se još navodi se da su za njihovo sprovođenje zaduženi RIK i birački odbori, koje čine tri člana - jedan iz reda vladajuće koalicije i dva iz reda opozicije.

Izborni materijal za biračka mesta na Kosovu biće dostavljen u petak, 31. marta biračkim odborima u opštini Raška, odnosno u Vranju.

Kosovskoj kancelariji Vlade Srbije je naloženo da bi na dan održavanja izbora do 19.00 časova trebalo da o bezbednosnim uslovima obavesti RIK na osnovu informacija dobijenih od OEBS-a koji će se starati o transportu izbornog materijala od administrativnog prelaza do biračkih mesta, odnosno od biračkih mesta do administrativnog prelaza.

Uputstvo predviđa da pošto OEBS utvrdi da postoje uslovi za bezbedan transport, izborni materijal bude transportovan sa biračkih mesta u sedište opštine Raška, gde će biti predat koordinatoru RIK-a i gde će biti sačinjen zapisnik, a zapečaćene koverte sa kontrolnim listom, neupotrebljenim glasačkim listićima, nevažećim, kao i važećim glasačkim listićima biće stavljeni u vreću koja se pečati sigurnosnom zatvornicom.

Rešenje o obrazovanju biračkih odobra i imenovanju članova biračkih odbora RIK treba da donese najkasnije do utorka, 28. marta u ponoć, pri čemu poslaničke grupe predlog za njihovo imenovanje treba da podnesu najkasnije do nedelje, 26. marta u ponoć.