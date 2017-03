SAD bojkotovale debatu u Savetu UN za ljudska prava

SAD su danas bojkotovale zasedanje Saveta UN za ljudska prava u Ženevi posvećeno situaciji na palestinskim teritorijama, uz obrazloženje da obična analiza pokazuje "dugotrajne predrasude prema Izraelu" koje narušavaju "kredibilitet" tog tela, javlja Beta.

Izrael je jedina zemlja čiji se odnos prema ljudskim pravima propituje na svakom od tri godišnja zasedanja Saveta pod temom "Palestina i druge okupirane arapske teritorije".

Ambasadorka SAD u UN Niki Hejli izjavila je da je Izrael jedina od 47 zemalja članica Saveta o kojoj se redovno raspravlja.

"To nije Sirija, u kojoj režim sistematski ubija i muči svoj narod. To nije Iran, u kojem su javna vešanja redovna pojava. To nije Severna Koreja, u kojoj režim koristi prinudne radne logore da primora ljude na potčinjavanje. To je Izrael, jedina demokratska zemlja na Bliskom istoku", rekla je Hejli.

Američki Stejt department proglasio je bojkot Saveta u vreme kada administracija američkog predsednika Donalda Trampa razmišlja o okončanju učešća u tom telu UN. Državni sekretar SAD Reks Tilerson ranije je rekao da SAD neće nastaviti da učestvuju u radu osim ako ne dodje do "značajne reforme" Saveta za ljudska prava, prenosi Asošijeted Pres.

Portparol Stejt departmenta Mark Toner izjavio je da su "današnje akcije u Savetu još jedan podsetnik na dugotrajne predrasude prema Izraelu".

"Nijednoj drugoj državi nije posvećena posebna tema dnevnog reda. Kontinuirano postojanje te teme je medju najvećim pretnjama kredibilitetu Saveta", rekao je Toner.

Od osnivanja Saveta pre 11 godina usvojeno je više od 230 rezolucija koje se odnose na odredjenu zemlju, a više od četvrtine njih odnosi se na Izrael, čija politika prema Palestincima decenijama izaziva zabrinutost zbog stanja ljudskih prava. Na drugom mestu je Sirija s 19 rezolucija, a tamo su od početka sukoa 2011. ubijene stotine hiljada ljudi.

Specijalni izvestilac UN za "ljudska prava na palestinskim teritorijama okupiranim od Izraela" Majkl Link rekao je ranije danas da je "gradnja nelegalnih naselja zabrinjavajuće ubrzana" ove godine. On je naveo da je Izrael najavio gradnju 6.000 novih stambenih jedinica u palestinskim oblastima dok istovremeno postoji "visok stepen uništavanja palestinskih domova na okupiranoj Zapadnoj obali, uključujući istočni Jerusalim".

Link je pomenuo i rezoluciju Saveta bezbednosti UN iz decembra u kojoj je izgradnja naselja na Zapadnoj obali označena kao "drastično kršenje" medjunarodnog prava.