Mustafa: Dijalog ne ide lako, još postoje srpske paralelne strukture

Premijer Kosova Isa Mustafa ocijenio je da normalizacija odnosa Beograda i Prištine ide "dosta teško" i da na Kosovu i dalje postoje paralelne strukture koje djeluju uz podršku Srbije.



"Ne ide lako. To je dosta težak proces. Imamo dosta miješanja Srbije u unutrašnje stvari Kosova, posebno na sjevernom delu. Mi želimo da integrišemo Srbe u sve naše institucije. Imamo još tih paralelnih struktura koje djeluju uz podršku Srbije. Mi ne vidimo razlog da se to nastavi", rekao je Mustafa u intervjuu za sarajevski Dnevni avaz.

Premijer Mustafa je u Sarajevu na Samitu premijera Zapadnog Balkana, na kojem učestvuje i evropski komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn.



Mustafa je ponovio da Kosovo želi normalizaciju odnosa sa Srbijom.



"Što se tiče priznanja, to je jedan politički proces. To nam uopšte ne smeta da ipak sarađujemo. Sada imam dogovore koje treba sprovesti", rekao je Mustafa.



On je dodao da Priština, uprkos svemu, sarađuje sa Beogradom, prije svega kroz dijalog u Briselu.



"Imamo dobru privrednu saradnju, slobodni protok ljudi i robe", rekao je Mustafa.

Na pitanje o saradnji sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem i o tome hoće li imati bilateralni susret u Sarajevu premijer Mustafa je odgovorio:

"Mi se viđamo. Razgovaramo sasvim normalno. Nemamo planiran bilateralni susret. Ali se viđamo u kontinuitetu, a i ovo je prilika da razgovaramo".