Bela kuća objavila plaćen Trampov porez iz 2005.

Bela kuća objavila je u saopštenju da je Donald Tramp 2005. godine platio 38 miliona dolara poreza na prihode od 150 miliona dolara, čime je za nekoliko minuta preduhitrila jednu televiziju koja je najavila da će objaviti taj podatak, javlja agencija AFP.



Mediji od prošle godine traže od Trampa da objavi svoje poreske podatke da bi se utvrdili njegovi izvori prihoda i mogući sukobi interesa sa položajem predsednika SAD.



On je tokom izborne kampanje to odbijao čime je prekinuo dugu američku tradiciju. Rekao je da je pod zvaničnom revizijom Poreske službe i da su mu advokati savetovali da ne objavljuje svoje poreze. Kritičari su medjutim rekli da sumnjaju da Tramp nešto želi da sakrije.



Vodeća novinarka televizije MSNBC Rejčel Medow napisala je juče na Tviteru da ima Trampovu poresku prijavu iz 2005. i da će je objaviti u 21 po lokalnom vremenu (2.00 u sredu po centralnoevropskom vremenu).



Do prijave je prema navodima MSNBC, koje prenosi Beta, došao novinar Dejvid Kej Džonson, dobitnik Pulicera, koji je rekao da mu je dokument stigao poštom i da ga nije tražio.



Nešto pre roka televizije jedan zvaničnik Bele kuće koji nije želeo da mu se navede ime, rekao je koliki je iznos Trampovog poreza, bez davanja dodatnih detalja ili dokumenata.



"Treba stvarno biti očajan za rejting da želiš da kršiš zakon da bi prodao priču koja se odnosi na dve strane poreskih prijava od pre jedne decenije", rekao je on.