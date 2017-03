Stoltenberg: NATO snažno podržava euroatlantsku integraciju zapadnog Balkana

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg je tokom podnošenja izvještaja za 2016. godinu govorio i o zapadnom Balkanu.

‘’NATO je pomogao da se mir u zemljama zapadnog Balkana održiviše od 20 godina. Mi ćemo i dalje bitigarant mira i stabilnosti u regiji. To je važno i za našu sigurnost . Podržavaćemo i dalje napore za euroatlantsku integraciju zapadnog Balkana, budući da je to ključna stvar za stabilnost i prosperitet, u regiji i šire.’’



Stoltenberg je rekao da je NATO U 2016. godini, otvorio vrata za Crnu Goru da se pridruži Savezu i 25 članica već je ratifikovalo protokol o prijemu, utirući put da Crna Gora postane 29. članica NATO-a.

Podsjetio da je u Crnoj Gori prošle jeseni bio propali pokušaj državnog udara, te na činjenicuda su ruski državljani bili uključeni u to. On smatra da to nije argument protiv ulaska Crne Gore u NATO ,naprotivCrna Gora je demokratskim putem odlučila da želi da se pridruže NATO-u.