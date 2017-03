Rusija tvrdi da ne krši sporazume o nuklearnom oružju

Rusija poštuje obaveze u skladu sa Sporazumom o nuklearnom oružju srednjeg dometa, izjavila je u petak portparolka ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova i pozvala Vašington da ponudi dokaze za suprotne tvrdnje.



General Paul Selva, potpredsjednik združene komande Sjedinjenih Američkih Država optužio je Rusiju da razmješta krstareće rakete kršeći "duh i namjeru" sporazuma o uništavanju raketa srednjeg dometa.



On je rekao da Moskva želi da ugrozi američke objekte u Evropi i NATO, a Zaharova je ovu retoriku SAD nazvala "neosnovanom", prenosi AP.



"Takve izjave su razočaravajuće, ali nisu ništa novo. Ipak, to nismo očekivali od visokog vojnog zvaničnika koji bi trebalo da bude dobro obaviješten", rekla je Zaharova.



Ona je pozvala američkog generala da objasni na osnovu čega je to rekao i šta konkretno misli pod kršenjem sporazuma.



Zaharova je kazala da Rusija smatra neke akcije SAD kršenjem sporazuma i pozvala na konstruktivno razmatranje uzajamnih prigovora.