Radončić i Nikšić: Izetbegović mora otići sa funkcije člana Predsjedništva BiH

Lider Saveza za bolju budućnost (SBB) Fahrudin Radončić, članice vladajuće većine u Federaciji BiH, oštro je reagovao na informaciju da je još u maju 2016. godine bilo poznato kako Sakib Softić nema legitimitet da kao agent predstavlja BiH pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu.

Stoga je pozvao Bakira Izetbegovića da odstupi s funkcije u Predsjedništvu BiH.

"Gospodin Izetbegović je na moralno i politički nedopustiv način to sakrio od svih nas koji su bili pozvani na skup u Vijećnici. Uz to, vrlo je precizno rekao da Softićev legitimitet nikako ne može biti sporan i da uopće nije potrebna nova sjednica Predsjedništva BiH u vezi toga", kazao je Radončić za Klix.ba.



"Mi, kao dobronamjerni ljudi, koji su iskreno željeli da pravda bude zadovoljena, primitivno smo izmanipulirani, ali još mnogo gore, Izetbegović je istovremeno to učinio i žrtvama genocida i kompletnoj javnosti, pa vjerujem i samoj SDA. Ovakvo moralno i političko posrnuće treba imati jedino mogući epilog - odlazak sa časne i odgovorne funkcije člana Predsjedništva BiH.", stav je lidera SBB-a.

I Predsjednik Socijaldemokratske partije BiH Nermin Nikšić uputio je otvoreno pismo članu Predsjedništva BiH Bakiru Izetbegoviću optuživši ga da je igrao dvostruku igru u procesu podnošenja za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu.

"Obraćam Vam se na ovaj način, jer ste Vi i Vaši saradnici odlučili našu dosadašnju komunikaciju u vezi podnošenja zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije najgrublje zloupotrijebiti, vrijeđajući pri tome Socijaldemokratsku partiju Bosne i Hercegovine i mene lično, sa željom da sebi osigurate alibi od odgovornosti. Time ste pokazali da moje iskreno nastojanje da pomognem, koliko je to u mojoj moći, da se oko ovog pitanja okupe sve probosanske snage u BiH, ne samo da niste prihvatili, već ste sve vrijeme igrali dvostruku igru", naveo je Nikšić.



Podsjetio je Izetbegovića da su SDP i on lično vrlo jasno podržali podnošenje zahtjeva za reviziju. SDP nakon sve ga traži Izetbegovićevu ostavku.

"Moralno je neprihvatljivo i politički pogrešno da nastavite obavljati poziciju člana Predsjedništva BiH, nakon što ste svjesno obmanuli sve u ovoj državi i to na jednom ovako bolnom pitanju. Poigrali ste se emocijama ljudi koji su očekivali da se konačno sudski utvrdi ono što svi znamo o ulozi Srbije u agresiji, genocidu i stradanju naroda u BiH. Bili ste svjesni šta radite i zato snosite političku odgovornost", stoji u pismu Nermina Nikšća