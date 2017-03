UN: Pesticidi uzrokuju 200 hiljada nepotrebnih smrti godišnje

Pesticidi koji se koriste u poljoprivredi godišnje uzrokuju 200.000 smrtnih slučajeva diljem svijeta, i to uglavnom u zemljama u razvoju. UN navodi kako pesticidi nisu potrebni za osiguranje rasta poljoprivredne proizvodnje za rastuću populaciju, prenosi agencija FENA.



Te podatke podržava poseban UN-ov izvještaj koji je dostavljen Vijeću za ljudska prava UN u Ženevi.



"Pesticidi su odgovorni za oko 200.000 smrtnih slučajeva godišnje zbog akutnog trovanja. Čak 99 posto smrti zbog pesticida bilježi se u zemljama u razvoju", stoji u tekstu.



Međutim, u izvještaju se također navodi kako "se obično smatra da je industrijski intenzivna poljoprivreda, koja se u velikoj mjeri oslanja na pesticide, potrebna za povećanje prinosa usjeva za hranjenje svjetske populacije".



Prema izaslanicima UN-a, ovo uvjerenje je pogrešno budući da se u posljednjih 50 godina globalna populacija više nego udvostručila, dok su obradive površine narasle za samo 10 posto, prenosi portal croenergo.eu.



Pesticidi uzrokuju zagađenje okoliša, dovode do smrti ili bolesti ljudi, destabiliziraju ekosustave mijenjanjem odnosa između predatora i plijena te ograničavaju biološku raznolikost. No firme iz poljoprivrednog sektora i proizvođači pesticida sustavno niječu štetnost tih hemikalija te agresivnim marketinškim tehnikama prikrivaju stvarno stanje.



UN navodi kako opći ugovor kojim se uređuje opasnost od pesticida ne postoji te kako se bez korištenja ili minimalnim korištenjem otrovnih kemikalija može proizvesti hranjivija i zdrava hrana koja ne zagađuje i ne iscrpljuje prirodne resurse.