Turski premijer: Nemačka pravi ozbiljnu grešku

Turski premijer Binali Jildirim izjavio je danas da Nemačka zauzima stranu u vezi s predstojećim referendumom u Turskoj o ustavnim promenama koje će predsedniku dati veća ovlašćenja i da je to "ozbiljna greška", javlja agencija Beta.



Jildirim je u izjavi grupi stranih novinara najavio i da će biti produženo vanredno stanje proglašeno posle pokušaja državnog udara.



Povodom kritike nemačke kancelarke Angele Merkel na račun izjave turskog predsednika o "nacističkoj praksi" u Nemačkoj, Jildirim je rekao da je Nemačka "možda uznemirena" jer će na referendumu verovatno biti izglasane promene.



Jildirim je ocenio da, ako je tačno, to bi se moglo smatrati "mešanjem" u unutrašnja pitanja druge države, a da je to "veoma pogrešno".



Ograničavanje turskih političara da učestuvuju na skupovima u Nemačkoj imaće efekat suprotan namerama nemačkih vlasti, rekao je Jildirim i dodao da će turski narod pažljivo pratiti šta se dešava.



Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan je u nedelju kritikovao odluku nemačkih gradskih vlasti da otkažu tri skupa u znak podrške referendumu u Turskoj o uvodjenju predsedničkog sistema, na kojima je trebalo da se obrate turski ministri.



Erdogan je izjavio da se takva "praksa ne razlikuje od nacističke", a nemačka kancelarka je rekla da takve izjave ne mogu da budu tolerisane.



Jildirim je danas izjavio i da će vanredno stanje uvedeno posle neuspelog puča 15. jula prošle godine biti "još malo" produženo.



Prema njegovim rečima, vanredno stanje koje treba da istekne u aprilu, uvedeno je da bi se "svi delovi državne administracije i državnih agencija" očistili od pristalica muslimanskog sveštenika Fetulaha Gulena, koga Ankara optužuje da je organizovao puč.



Osnovna prava i slobode, rekao je Jildrim, nisu ograničeni ni na koji način.



Od pokušaja udara uhapšeno je više od 41.000 ljudi, a više od 100.000 je otpušteno, piše agencija AP.