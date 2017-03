Vučić očekuje podršku EU, SAD i Rusije oko Vojske Kosova

Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da bi formiranje vojske Kosova predstavljalo kršenje rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN i kosovskog Ustava, kao i da s tim u vezi očekuje podršku i pomoć EU, SAD, Rusije i "svih drugih", prenosi Beta.



Vučić je na konferenciji za novinare na Kopaonik biznis forumu, kazao da se on i kosovski predsednik Hašim Tači tokom jučerašnjeg telefonskog razgovora nisu saglasili o formiranju kosovskih oružanih snaga.



"Ti razgovori nisu laki, ali su pristojni, a da li smo se saglasili o formiranju Vojske Kosova, nismo. To su krupne stvari da se time igraju, pitanje je da li to rade zbog nekih internih izbora. Nadam se da se neko u Prištini ne rukovodi principima da to radi zarad više glasova", kazao je premijer Srbije.



On je pozvao Srbe sa Kosova da "ne budu u strahu" i da ostanu na svojim ognjištima.



"Mi ćemo dati sve od sebe da diplomatskim sredstvima utičemo. Po Briselskom sporazumu mi imamo garancije da kosovske bezbednosne snage ne smeju kročiti na sever Kosova bez saglasnosti tamošnjeg stanovništva i NATO. Nadam se da neki razumeju koliko činimo za mir i stabilnost a koliko nas pritiskaju", rekao je premijer.



Vučić je dodao da je o formiranju kosovskih bezbednosnih snaga razgovarao i sa visokom predstavnicom EU za spoljnu politiku i bezbednost Federikom Mogerini, ocenjujući da taj razgovor "nije bilo lak".



"Rekao sam Mogerini šta mislim o tome. Ona je pristojna žena ali nam razgovor nije bio lak. Mnoge stvari u našem regionu ne razumem, ni šta su stvarni razlozi za stanje u Makedoniji, ne razumem sve što nam dolazi iz BiH i Prištine, ali morate da gledate da sačuvate mir, stabilnost i bezbednost Srbije, to je naš posao", rekao je Vučić.



On je dodao da Mogerini nije imala odgovor na pitanje šta bi se desilo da je posle tužbe BiH za genocid rekao Srbima u Republici Srpskoj: "Hajde Srbi uzmite stvari u svoje ruke".



"Niko nema odgovor na to pitanje. To vam govori o dvostrukim standardima i merilima", ocenio je Vučić.



Komentarišući jučerašnju odluku državnog vrha o proveri operativnih sposobnosti dela jedinica Vojske Srbije za hitno reagovanje, Vučić je kazao da je takva praksa "potpuno normalna".



Predsednik Kosova Hašim Tači predao je juče u skupštinsku proceduru predlog novog zakona o Bezbednosnim snagama Kosova i rekao da nova misija tih snaga obuhvata i odbranu suvereniteta i teritorijalnog integriteta Kosova, ali da se njihovo ime neće menjati.