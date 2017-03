CG premijer ponovo poziva sve osim DF da uđu u vladu

Premijer Crne Gore Duško Marković ponovo je pozvao građansku opoziciju da uđe u Vladu, kako je rekao, sve osim Demokratskog fronta.

Demokratski front se protivi ulasku Crne Gore u NATO.

Gostujući, povodom stotinu dana rada Vlade, u emisiji "Živa istina", Marković je kazao da je Vlada uradila sve što je obećala, iako nije igrala u uslovima fer pleja.

"Ova Vlada nije imala ni dana vremena i prostora za političku i institucionalnu konsolidaciju. 2016. je bila obilježena stvaranjem uslova za fer izbore i stvaranjem uslova kako bi svi prihvatili taj rezultat izbora. Umjesto toga nastala je potpuna destrukcija ukupnog crnogorskog prostora i ambijenta koja se prije svega ogledala u bojkotu parlamenta", kazao je premijer, dodajući da je sasvim jasno da glavni cilj bojkota nije ponavljanje izbora.

"Jasno je da je glavni cilj bojkota zaustavljanje crnogorskog puta u NATO", kazao je Marković.

Marković je saopštio da pristup koji je predložio u ime Vlade za saradnju sa opozicijom ne saopštava samo u ime Vlade, već i u ime stranke kojoj pripada.

"To nijesu izolovane političke ideje osmišljene za kratkoročnu političku potrebu, već su posrijedi potezi koji pokazuju jednu odgovornu politiku. To je pokazatelj odgovornosti i pristupa koji treba da dovede do najšireg konsenzusa i društvene kohezije. Složićemo se da, bez obzira na političku snagu Vlade, ako nemate značajniji konsenzus o ključnim pitanjima u državi onda problemi postaju značajno izraženiji i postaju ozbiljno opterećenje za realizaciju strateških politika", kazao je Marković uz opasku da njegov poziv nije poziv da neko dođe direktno u Vladu, već je usmjeren prema strankama usmjerenim ka evropskoj i euroatlanskoj orjentaciji.

Upitan na koga je tačno mislio kada je pozvao građanski dio opozicije da dođe u Vladu, Marković je saopštio da misli na sve one koji žele dobro Crnoj Gori i nemaju ništa protiv njenog euroatlanskog puta.

"Dakle tu prije svega mislim na Uru, Demos, SDP, SNP, Demokrate... Neke od ovih stranaka zagovaraju evropsku a neke i evroatlansku integraciju. Moj poziv ne važi za DF. Jer oni imaju glavni cilj da destabilizuju Crnu Goru, da dođu na vlast na, da kažem revolucionaran način, ne poštujući pravila demokratije, ne priznavajući institucije, kompromitujući ih i pokušavajući da na vlast dođu bez izbora ili samo tamo gdje oni misle da mogu pobijediti", krekao je premijer Marković.