Izrael zabranjuje ulazak strancima koji pozivaju na bojkot te zemlje

Izraelski parlament Kneset dao je konačno odobrenje za predlog zakona o zabrani izdavanja viza i prava na boravak u Izraelu strancima koji pozivaju na ekonomski, kulturni i akademski bojkot Izraela ili jevrejskih naselja na Zapadnoj obali.



Ipak, izraelski ministar unutrašnjih poslova moći će da pravi izuzetke iz tog pravila ako smatra da je to neophodno u posebnim slučajevima, javljaju danas izraelski mediji, a prenosi Beta.



Predlog zakona je odobrio sinoć komitet Kneseta za unutrašnje poslove, a cilj je borba protiv međunarodnog pokreta bojkota, deinvestiranja i sankcija protiv Izraela - BDS.



Pristalice BDS-a kažu da koriste nenasilna sredstva da promovišu palestinsku borbu za nezavisnost, lobirajući korporacije, umetnike i akademske institucije da prekinu veze s Izraelom, navodi agencija AP.



Izrael, međutim, tvrdi da kampanja prevazilazi borbu protiv okupacije teritorije na kojoj Palestinci nameravaju da osnuju svoju državu i da ima cilj da delegetimiše i uništi jevrejsku državu.



Zabrana će se odnositi ne samo na ljude koji pozivaju na bojkot protiv Izraela, već takođe i one koji pozivaju na bojkot bilo koje izraelske institucije i bilo koje teritorije pod kontrolom te zemlje, što je aluzija na jevrejska naselja.



Predlog zakona je podnet nakon što je Ministarstvo unutrašnjih poslova izrazilo interesovanje da se izmeni trenutna situacija u kojoj se vize daju automatski, osim za one posetioce čiji ulazak to ministarstvo posebno zabranjuje. Sada se situacija menja i ulazak će biti automatski zabranjen, ako ministarstvo ne odluči da ga dopusti.



Izraelsko Ministarstvo pravde apelovalo je na parlamentarni komitet da napravi izuzetak za Palestince koji imaju privremeni boravak u Izraelu, one koji su u toj zemlji na osnovu programa o ujedinjenju porodica i koji su nekoliko godina imali privremeni boravak pre nego što su dobili stalan, medjutim, komitet je to odbio.