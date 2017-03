Crnogorski tužilac traži od Rusije da sasluša Šišmakova

Crnogorsko Specijalno tužilaštvo će tražiti od predstavnika Rusije da prisustvuju saslušanju njihovog državljanina Eduarda Šišmakova, označenog za glavnog organizatora grupe koja je navodno na izborni dan pripremala teroristički napad u Crnoj Gori, piše danas podgorička štampa, javlja Beta.

Rusko tužilaštvo juče je saopštilo da razmatra mogućnost da pomogne Podgorici u istrazi pokušaja državnog udara.

Komentarišući ovu informaciju, crnogorski ministar pravde Zoran Pažin je ocijenio da je "dobra vijest" ukoliko postoji spremnost državnih organa Rusije da pomognu u istrazi o događajima u Crnoj Gori od 16. oktobra 2016. godine.

"Ako Rusija to prihvati, bio bi to pravi pokazatelj da zaista ima namjeru da doprinese istrazi o pokušaju terorizma u Crnoj Gori, koja vodi do njenih državljana i pripadnika obavještajnih službi", kazao je podgoričkim "Dnevnim novinama" Pažin, koji je i potpredsjednik vlade.

Prema njegovim riječima, Rusija do sada nije pokazivala takvu namjeru ni na koji način, iako je Specijalno državno tužilaštvo takav zahtjev ranije uputilo.

Pažin je podsjetio da je crnogorski specijalni tužilac Milivoje Katnić ranije od ruskih istražnih organa tražio da prihvate da se njihovi državljani Vladimir Popov i Eduard Širokov, odnosno Šišmakov, saslušaju o svim relevantnim pravnim okolnostima, i to u prisustvu Katnića i njegovih saradnika.

Specijalni tužilac je nedavno saopštio da su u pokušaj terorizma na izborni dan umiješani ruski, državni, organi "na određednim nivoima" i u tom kontekstu pomenuo pripadnika ruske vojne obavještajne službe Eduarda Šišmakova, koga je označio kao organizatora grupe koja je planirala nasilan upad u Skupštinu i hapšenje tadašnjeg premijera Mila Đukanovića.

Katnićevo tužilaštvo nedavno je utvrdilo da je Šišmakov nekoliko mjeseci prije pokušaja državnog udara u Crnoj Gori, prošlog oktobra, dobio ruski pasoš sa lažnim prezimenom Širokov.

Specijalno državno tužilaštvo sada priprema raspisivanje nove potjernice za ruskim državljaninom, ali pod njegivim pravim imenom – Eduard Šišmakov i od ruskog tužilaštva će tražiti da saslušaju tog pripadnika ruske vojne obavještajne službe, pišu današnje "Vijesti", pozivajući se na izvore iz Tužilaštva.

Ovaj izvor je podgoričkom listu kazao da će specijalni tužioci tražiti od kolega iz Rusije da prisustvuju saslušanju Šišmakova.