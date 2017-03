Ustavni sud Hrvatske odbio zahtev za ocenu ustavnosti zakona o abortusu

Ustavni sud Hrvatske odbacio je zahtev za ocenu ustavnosti zakona iz 1978. godine koji ženama daje pravo na abortus, objavio je predsednik tog suda Miroslav Šeparović, prenosi Beta.

On je rekao danas da pitanje kad počinje ljudski život nije u nadležnosti Ustavnog suda i da je u skladu s Ustavom pravo žene da abortus na zahtev može obaviti do 10. nedelje trudnoće, a kasnije ako postoje posebni razlozi za to, predviđeni važećim propisima.

Sud je naložio Saboru da u roku od dve godine donese novi zakon kako bi ga formalno uskladio s važećim Ustavom Hrvatske iz ; 1990. godine budući da je osporavani Zakon iz 1978.

"Posle ove odluke Sabor ne može zakonom zabraniti prekid trudnoće", rekao je Šeparović na konferenciji za novinare upitan može li Sabor novim zakonom zabraniti pravo žene na prekid trudnoće do 10. nedelje.

On je naglasio da Ustavni sud nije narušio ravnotežu između slobode i prava žene i interesa za zaštitu svakog života.

Zahtev za ocenu ustavnosti Zakona o zdravstvenim merama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju dece podnelo je još 1991. godine udruženje Hrvatski pokret za život i porodicu.

Prošle godine zahtev je podnelo i konzervativno udruženje "U ime obitelji".

U Hrvatskoj se u poslednje vreme ponovo vode polemike o abortusu, a vlada desnog centra prošle sedmice našla se na udaru kritika pošto su novinari otkrili da je u okviru evropskih institucija zastupala konzervativne stavove kojima je nagovestila smanjivanju ljudskih prava, posebno kada je reč o pravu na abortus.