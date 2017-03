Čović: Prije dolaska Mogerini treba pokušati postići konsenzus oko pisma Hagu

Član Predsjedništva BiH Dragan Čović rekao je večeras da u Predsjedništvu BiH ne bi trebalo da dođe do preglasavanja, jer u tom slučaju ovog zajedničkog tijela više neće ni biti.

Čović je rekao novinarima da će pokušati u četvrtak ujutro, prije dolaska visoke predstavnice za vanjsku politiku EU Federike Mogerini, da razgovara sa druga dva člana Predsjedništva BiH kako bi se pokušao postići konsenzus i približiti stavove da bi pismo koje pošalju Međunarodnom sudu u Hagu bilo kao jedno.



"Tada ćemo imati nekih sat do sat i po vremena da pokušamo da se dogovorimo", rekao je Čović i dodao da preglasavanja ne bi trebalo da bude, jer bi nakon toga Predsjedništvo BiH funkcionisalo na konceptu preglasavanja.



On je dodao da će, ako ne uspije na konsultacijama postići konsenzus, onda biti primoran da uputi pojedinačano pismo Međunarodnom sudu pravde u Hagu.



"Ako iz kabineta druga dva člana Predsjedništva BiH budu išli odgovori Međunarodnom sudu pravde, onda će morati otići odgovor i iz kabineta hrvatskog člana Predsjedništva BiH, ali na isti način i vrlo jasnog stava -nepodsticanja bilo kakvih podjela u BiH", rekao je Čović novinarima u Sarajevu.



On nije želio da kaže kako će da odgovori Međunarodnom sudu pravde u Hagu.



"Bio bih najsretniji da uopšte ne moram slati nikakav odgovor, jer svojevrstan dogovor znači da mi pojedinačno komuniciramo sa Tribunalom. Ali vidjećemo ujutro nakon konsultacija", rekao je Čović.



Međunarodni sud pravde uputio je na zasebne adrese trojice članova Predsjedništva BiH kovertirana pisma u kojima traži pojašnjenja u vezi sa statusom bivšeg agenta Sakiba Softića koji je podnio reviziju tužbe BiH protiv Srbije.



Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić izjavio je da je za četvrtak zakazao neformalne konsultacije članova Predsjedništva BiH povodom vaninstitucionalne odluke o pokretanju revizije presude Međunarodnog suda pravde protiv Srbije.