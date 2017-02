Šarović: Blokada institucija BiH bila bi samoubistvo

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović smatra da će kriza u BiH, ukoliko se nastavi, imati negativne posljedice koje će se odraziti na evropski put zemlje, te da će biti upitno da li će BiH ostvariti napredak u ovoj godini.

"Evidentno je da kriza postoji i potrebno je izaći iz nje u što kraćem roku. Ako se nastavi, ona će se odraziti i na neke ekonomske pokazatelje, vjerovatno i na investitore, kako domaće, tako i strane, a mi možemo reći da smo ovu godinu 'pojeli' našim svađama", rekao je Šarović novinarima u Sarajevu.



On je naglasio da instuticije u BiH treba da rade svoj posao jer bi "bilo samoubistvo i veliki grijeh odgovoriti sada nekom vrstom blokade institucija koje su zadužene za rješavanje životnih pitanja građana".



Šarović je rekao da stranke treba da se dogovore kako će funcionisati sistem, parlamentarne većine ili stranke među sobom, dodavši da se na bilo kakvu situaciju treba odgovoriti institucionalno i pravno, te da se samo tako traže određena rješenja.



Prema njegovim riječima, postoje i oni kojima ova kriza odgovara, ali je najveći broj građana BiH koji sa strepnjom gledaju na dešavanja u zemlji.



Predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Bruno Bojić rekao je da će Komora nastaviti svoje aktivnosti kako je to propisano zakonom, te drugim aktima, ne miješajući se u politička previranja u BiH.



"Tražimo da se nađe kompromisno rješenje jer se samo tako može pomoći privrednicima u BiH da opstanu i dalje rade", istakao je Bojić, dodavši da bi nastavak previranja u zemlji mogao da dovede do iseljavanja mladih i stručnih kadrova, što će BiH pretvoritu u zemlju staraca.

U toku je vanredna sjednica Narodne Skupštine Republike Srpske povodom predavanja zahtjeva za revizuju presude BiH protiv Srbije za genocid. Prije toga predsjednik RS Milorad Dodik je rekao da odbacuje način prezentovanja BiH na međunarodnom nivou i osuđuje "brutalan napad na Srbiju jednostranim podnošenjem zahtjeva za reviziju" presude Međunarodnog suda pravde po tužbi BIH protiv Srbije.