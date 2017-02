Čović: Zahtev za reviziju presude neverovatna politička greška

Hrvatski član Predsedništva BiH Dragan Čović izjavio je da je predajom zahteva za reviziju presude protiv Srbije pred Međunarodnim sudom u Hagu napravljena neverovatna politička greška, te da je to urađeno jednostrano u ime samo jednog naroda, a ne u ime BiH.

“Na sednici Predsedništva BiH rekao sam da pravimo jednu neverovatnu političku grešku. Ja mislim da to nije trebalo uraditi na ovaj način. Ako se želela podneti revizija, to se trebalo uraditi na jedan sistemski način. Ovako je ispalo da je to uradila jedna osoba, jedna stranka ili jedan narod, što je vrlo loše. Ko može reći da drugi ili treći narod neće nešto slično uraditi i obrazlagati to sa sličnim argumentima”, rekao je Čović.

Navodeći da nije hteo preterano da se meša u vezi sa tim, Čović je naglasio da se "ne može otići u ime BiH i razgovarati i zauzeti stav jednog naroda".

“Bez obzira šta jedan narod misli o stradanjima u rata, o tome će sud donositi stavove i njih moramo bezrezervno podržavati, a u hodu menjati šta ako možemo. Jednako to mislim i o Haškom tribunalu koji faktički ne postoji. To je mesto oko kojeg ne bi trebalo da bude sumnje”, naveo je Čović.

On je naglasio da juče na sednici Predsedništva BiH nije želeo da stane ni na jednu stranu i da napravi ono što je napravljeno 4. oktobra 2002. kada je Predsedništvo samo dva dana pred izbore donelo odluku o imenovanju Sakiba Softića za pravnog agenta BiH pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu po tužbi BiH protiv Savezne Republike Jugoslavije.

“Tada su dopunom dnevnog reda pokojni Jozo Križanović i Beriz Belikić preglasali srpskog člana Predsedništva” podsetio je Čović.

On smatra da se formalno-pravno neće ništa desiti prema instituciji gde je revizija predata, jer će institucije unutar BiH imati komunikaciju sa sudom.

Što se tiče političke situacije koja je prouzrokovana pokretanjem revizije, Čović je ocenio da je kriza krajnje ozbiljna i da je "neko stalno neguje".