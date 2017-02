Prvi češki džihadista osuđen na tri godine zatvora

Prvi češki džihadista, 22-godišnji Čeh uhvaćen u Turskoj u pokušaju da se pridruži borcima Islamske države u Siriji, osuđen je danas u Plzenu na tri godine i tri meseca zatvora i obavezno ambulantno lečenje kod psihijatra.

Sud je odbio zahtev odbrane da Jana Silovskog oslobodi ili osudi eventualno na uslovnu kaznu jer je u Siriju krenuo u depresiji, usamljenik bez prijatelja i devojke, u nadi da će što pre u borbama biti ubijen jer je i ranije pokušao da izvrši kod kuće samoubistvo.

"Silovski je nastojao tokom suđenja da ospori da je hteo da se uključi u borbe za Islamsku državu kako bi ubijao, već da je želeo da on bude ubijen i tako izvrši samoubistvo. To za sud nije bilo ubedljivo. Mi ne sumnjamo da je njegov motiv onaj koji je naveo policiji - da je bio spreman da ubija. To potvrđuju i drugi dokazi", obrazložio je sudija Martin Kantor.

Potencijalnog češkog džihadistu turske vlasti uhapsile su u januaru prošle godine na jednom od međunarodnih aerodroma kada je trebalo da odleti domaćim letom na granice Turske i Sirije a on im je priznao da je krenuo kao borac u Islamsku državu.

U junu prošle godine uhapsila ga je češka policija kojoj je tada tvrdio da je krenuo da se pridruži islamskim teroristima spreman da prođe obuku i zatim da ubija sirijske vojnike, Amerikance zato što su imperijalisti i Ruse bez objašnjenja.

"Činilo mi se da Islamska država ne radi baš tako loše stvari. Imponovala mi je njihova ideologija i nastojanje da ujedine Bliski istok i stvore tamo jednu muslimansku državu. Hteo sam da im pomognem. Bio sam spreman da ubijam", kazao je tokom prvih saslušanja Silovski.

Danas je na suđenju Silovski izjavio da se kaje što je krenuo u Siriju i da to više nikada ne bi uradio.