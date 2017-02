BBC: Meksiko osudio nove imigracione propise SAD

Meksiko je osudio nove propise SAD, po kojima su skoro svi ilegalni imigranti podložni deportaciji, javlja danas BBC.



Novi propisi uključuju slanje svih neregistrovanih osoba u Meksiko, čak i ako nisu Meksikanci.



Ali, šef diplomatije Meksika Luis Videgarej kaže da njegova zemlja "ne može da prihvati unilateralne odluke koje jedna vlada nameće drugoj".



Državni sekretar Reks Tilerson i ministar ;za unutrašnju bezbednost Džon Keli, koji su stigli u Meksiko, razgovaraće o novim merama sa predsednikom te zemlje Enrikeom Penjom Nietom i drugim zvaničnicima.



Ministarstvo unutrašnje bezbednosti SAD objavilo je u utorak set dokumenata izradjenih na osnovu izvršnih naredbi predsednika Donalda Trampa kojima se regulišu pitanja imigracije i granične kontrole. Novi propisi donose značajne promene, najviše u odnosu na to na koga će zakon biti primenjivan i uključuju odredbe prema kojima vlasti imaju prava da sve ilegalne imigrante pošalju u Meksiko, bez obzira na to odakle su.



Nije medjutim jasno da li SAD imaju autoritet da nateraju Meksiko da primi strance. Za vreme Obamine administracije, prioritet za deportaciju bili su ilegalni imigranti osudjeni za teška krivična dela. Prema novim odredbama, imigracioni agenti, carinski službenici i pogranične patrole deportovaće svakoga ko je osudjen za bilo kakav prekršaj. To uključuje osobe osudjene za prevaru po bilo kom osnovu i one koji su "zloupotrebili bilo koji program vezan za javna davanja". Propisi takodje proširuju ovlašćenja za ubrzanu deportaciju, koja su do sada važila samo za imigrante koji su u zemlji do 14 dana i nalaze se na 160 km udaljenosti od granice. Sada će ubrzanoj deportaciji biti podložni svi oni koji su u zemlji do dve godine i to bilo gde na teritoriji SAD. Za primenu novih propisa biće potebna značajno veća sredstva i mnogo više zaposlenih, pa je ministarstvo već dobilo nalog da započe sa zapošljavanjem 10.000 novih imigracionih agenata i carinskih službenika i formiranjem novih prihvatnih centara.

Prema zvaničnim procenama u SAD boravi oko 11 miliona ilegalnih imigranata, od kojih su mnogi iz Meksika.