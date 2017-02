Berlinale: Najbolji film On Body and Soul, reditelj Aki Kaurismaki

Dodjelom nagrada večeras je završen 67. Međunarodni filmski festival u Berlinu.

Nagradu za najbolji film 67. Berlinalea dobila je ljubavna priča On Body and Soul, mađarske rediteljice Ildikó Enyedi.

Finski scenarist i režiser Aki Kaurismaki nagrađen je kao najbolji režiser za komediju/dramu The Other Side Of Hope.

Nagradu za najbolji scenarij osvojio je film Sebastiána Lelioa i Gonzala Maze Una Mujer Fantastica.



Raed Andoni je za film Istiyad Ashbah" (Ghost Hunting) dobitnia je nagrade za originalni dokumentarac.



Sarajka s kanadskom adresom Eva Cvijanović je za kratki animirani film Ježeva kuća dobila posebno priznanje dječijeg žirija u konkurenciji Generation Kplus.

Ovogodišnji žiri činili su Maggie Gyllenhaal, Diego Luna, Julia Jentsch, Wang Quan’an, Dora Bouchoucha Fourati i Olafur Eliasson, a dodijelili su osam nagrada uključujući i Zlatnog medvjeda.