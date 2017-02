Savetnica Mogerinijeve: Ako Francuska "padne", kraj igre za EU

Savetnica za strateška pitanja šefice evropske diplomatije Federike Mogerini, Natali Toči upozorava da najveća pretnja za EU ne preti spolja, već iznutra.

Ona je navela i da, ako Francuska "padne" na izborima to znači "gejm over" (kraj igre) za Uniju.

Ključna izjava globalne strategije EU, kako je objasnila bečkom dnevniku "Standard", jeste da je svet ne tako lepo mesto puno kriza i konflikata, a da evrospke države u njemu mogu opstati samo ako su jedinstvene.



"Ta poruka je za mene i posle Bregzita i posle Trampa još bitnija. Okolnost da nam Tramp kaže da bi trebalo samo da se brinemo o bezbednosti je dodatni razlog za to da bi trebalo da izrazimo zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku, kroz više saradnje i čak više interakcije", istakla je Toči.



Ona je podvukla da je najveći problem EU iznutra, a ne spolja.



"Pitanje je da li posle Gregzita sledi domino efekat na druge države. Ja to ne verujem. Trenutno stvari idu u pravcu obrnutog trenda. To pokazuju izbori i vlada u Sspaniji, kao i predsednički izbori u Austriji. Međutim najveći test po EU biće Francuska, Italija i Nemačka. Ako predsednički izbori u Francuskoj proteknu dobro onda možemo da se dalje bavimo primenom globalne strategije. Ako ne, to bi značilo kraj za EU. Unija može postojati bez Britanaca, ali ne i bez Francuske", podvlači Toči.



Kada je reč o transatlantskim odnosima, ona podseća da se ne radi o novim tonovima koje EU čuje iz Vašingtona.



"Ministar odbrane SAD Robert Gejts već je, u svom oproštajnom govoru 2011., rekao slično, a to je da je Hladni rat okončan pre par decenija, da je Unija bogatija od Amerike i da je vreme da sama počinje da plaća za svoju bezbednost. Iskreno rečeno to nije bezobrazna poruka. Do sada su Amerikanci uvek ljubazno formulisali tu poruku, a mi je nismo slušali. To se sada menja, a ako SAD probude Evroplja to je dobra stvar", uverena je ona.



U budućnosti, kako kaže, očekuje da će EU formirati okvir za ozbiljniji pristup Evropljana po pitanju bezbednosti. Bezbednost će ostati u nacionalnoj nadležnosti, ali će kroz saradnju rasti sposobnost svih.