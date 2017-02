Tadić: Janković i Jeremić da razgovaraju o jednom kandidatu opozicije

Predsjednik Socijaldemokratske stranke (SDS) i bivši predsednik Srbije Boris Tadić izjavio je u petak da budući kandidati za predsednika Srbije Saša Janković i Vuk Jeremić treba da sednu za sto i razgovaraju o tome da li postoji mogućnost da opozicija ima jednog kandidata.



Na konferenciji za novinare, Tadić je rekao da, s obzirom na mogućnost istovremenog održavanja predsedničkih i parlamentarnih izbora, Jeremić i Janković treba da razmotre da se jedan kandiduje za predsednika a drugi za premijera, u zamenu za međusobnu podršku.



"Ovo je šansa da se opozicija ujedini, da ima zajedničkog kandidata. Moj apel i Saši Jankoviću i Vuku Jeremiću je da sednu za pregovarački sto i pronađu rešenje, jer postoji ozbiljna mogućnost da će u datim okolnostima Vučić morati da raspiše i parlamentarne izbore da bi obezbedio stranačku sinergiju...i ako imamo i parlamentarne i predsedničke izbore, jedan od kandidata može biti za poziciju predsednika i drugi za predsednika Vlade", kazao je lider SDS.



Tadić je rekao da postoji velika šansa da se promeni sistem vlasti Aleksandra Vučića, Tomislava Nikolića i Ivice Dačića.



"Ako kojim slučajem ne dođe do takvog rezultata, koji je od koristi ne samo opoziciji već i građanima onda je veoma važno dogovoriti u ovoj kampanji šta su osnovna načela, šta su principi od kojih ne treba odstupati", naveo je on.



On je kazao da u Srbiji posle najave moguće kandidature Tomislava Nikolića postoji "nova politička situacija" koja svedoči o tome da je vlast razjedinjena i da su odnosi unutar vlasti počivali "na lažima i obmanama građana".



Tadić je rekao da je politička odgovornost u ovom trenutku na opozicionim kandidatima koji ne pripadaju strankama i dodao da je juče o tome razgovarao sa Jankovićem, kao i da će učiniti napor "da narednih dana ili sati" razgovara o tome i sa Jeremićem.



Na pitanje kome je bliži Vuku Jeremiću ili Saši Jankoviću, Tadić je rekao da je to nebitno.



"Moje izjašnjavanje na tu temu može samo da smanji šanse da dođe do dogovora. Od ogromne važnosti je da do eventualnog dogovora dođe. Zamislite da se opozicioni kandidati za predsednika nisu izjašnjavali do danas i da smo pustili da dodje do ovog razjedinjavanja vladajuće koalicije i da smo sada izašli sa odgovorom jedinstvenog kandidata i jedinstvenog nastupa opozicije. Koliko bi naša snaga bila veća", kazao je Tadić.



On je rekao da su parlamentarni izbori "itekako mogući" i da opozicija treba da se ponaša kao da će ih biti.



Komentarišući moguću povnu kandidaturu predsednika Srbije, Tadić je ocenio da predsednik Srbije Tomislav Nikolić "trguje i podiže sebi cenu".



"Mislim da je velika verovatnoća da će se Tomislav Nikolić kandidovati ako ne dobije makar deo onoga što traži. A svi u Srbiji znaju šta traži. Ne traži samo oliički uticaj, već i materijalne prinadležnosi", naveo je on.