Juncker: Britanija treba da promijeni 20.000 zakona prije izlaska iz EU

Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je u četvrtak kako vjeruje da će trebati duže od dvije godine za postizanje dogovora o svim pitanja vezanim uz izlazak Velike Britanije iz Evropske unije (EU).



"Mislim da nećemo uspjeti u roku od 24 mjeseca postići sve dogovore kako bi Britanija uspostavila cjelovit odnos s evropskim kontinentom", rekao je Juncker na marginama međunarodne konferencije o sigurnosti u Muenchenu.



Britanska premijerka Theresa May najavila je kako će u martu aktivirati član 50. Lisabonskog ugovora te tako pokrenuti pregovore o Brexitu, koji bi mogli potrajati i do dvije godine.



Juncker je rekao kako bi Velika Britanija trebala promijeniti najmanje 20.000 zakona prije no što bude mogla napustiti EU.